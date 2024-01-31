Житель Дегтярска залез в квартиру на 1 этаже и сорвал с женщины золотое украшение

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Женщина рассказала, что ночью ее разбудил шум в квартире. Она пошла в прихожую, где увидела незнакомца. Она стала отталкивать его к выходу.
Будучи уже в подъезде, мужчина сорвал с шеи хозяйки квартиры золотую цепочку с крестиком и убежал. Пострадавшая утверждает, что украшение стоит 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в ММО «Ревдинский».
Известно, что в квартиру на первом этаже мужчина залез через полуоткрытое окно. Благодаря снежным сугробам полицейские по следам вычислили, куда он убежал. Выяснилось, что это житель одного из стоящих рядом домов.
Злоумышленнику 46 лет. Его ранее судили за имущественные преступления. Он пояснил, что гулял, как вдруг увидел полуоткрытое окно, которое вдохновило его на ограбление.
После кражи цепочки он убежал домой и лег спать. Проснулся мужчина, когда в дверь постучали полицейские. Тогда он смыл украшение в унитаз. Возбуждено уголовное дело за грабеж, мужчина находится под стражей.
Ранее сообщалось, что вор украл мачете из корзины для помощи военным СВО.