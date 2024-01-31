Житель Екатеринбурга спросил Владимира Путина о второй ветке метро

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В связи с высокой стоимостью и недостаточным финансированием вопрос строительства линии метро на сегодняшний день не рассматривается. Мероприятия по проектированию и строительству метрополитена в действующих муниципальных программах отсутствуют, — проинформировал руководитель комитета по строительству Алексей Корюков.
Проект развития заложен в Генеральный план, который должен быть реализован через 20 лет. Если у городских властей все получится, то подземные электрички будут ходить от станции «Янтарная» в Верх-Исетском районе до «Каменных палаток» в районе ЖБИ.
Кроме того, в Екатеринбурге при удачном стечении обстоятельств может быть построена и третья ветка, которая протянется от Академического до Блюхеровского моста.
Напомним, что в Екатеринбурге будут сохранены трамвайные маршруты №3 и №21.