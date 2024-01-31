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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:18

Стало известно, когда в Екатеринбурге может появиться вторая ветка метро

Житель Екатеринбурга спросил Владимира Путина о второй ветке метро

31 января 2024, 08:16
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Екатеринбурге может появиться вторая ветка метро

Новая линия метрополитена может появиться в столице региона к 2045 году, построить ее раньше вряд ли получится. Екатеринбуржец Денис, который задавал вопрос о развитии в городе метрополитена на прямой линии президента в декабре, получил ответ спустя полтора месяца.
В связи с высокой стоимостью и недостаточным финансированием вопрос строительства линии метро на сегодняшний день не рассматривается. Мероприятия по проектированию и строительству метрополитена в действующих муниципальных программах отсутствуют, — проинформировал руководитель комитета по строительству Алексей Корюков.

Проект развития заложен в Генеральный план, который должен быть реализован через 20 лет. Если у городских властей все получится, то подземные электрички будут ходить от станции «Янтарная» в Верх-Исетском районе до «Каменных палаток» в районе ЖБИ.

Кроме того, в Екатеринбурге при удачном стечении обстоятельств может быть построена и третья ветка, которая протянется от Академического до Блюхеровского моста.

Напомним, что в Екатеринбурге будут сохранены трамвайные маршруты №3 и №21.

#Транспорт#Владимир Путин#Свердловская область#Метро#Строительство#Вопрос#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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