Житель Нижнего Тагила нашел в лесу оружие и хранил его дома 43 года

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Мужчина по имени Сергей, как полагает следствие, нашел оружие в лесу еще 43 года назад. Он присвоил себе это оружие, которое к тому же было переделанным самодельным способом из ружья модели «ИЖ-ЗК» 16-го калибра.
Пролежало оно в его доме до осени 2023 года, пока его не обнаружили правоохранители. В отношении Сергея было возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи Сергею грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в России были изменены сроки регистрации списанного оружия.