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Жителю Нижнего Тагила грозит 5 лет тюрьмы за хранение оружия дома

Житель Нижнего Тагила нашел в лесу оружие и хранил его дома 43 года

31 января 2024, 09:20
Фото: Пригородный районный суд

Жителю Нижнего Тагила грозит 5 лет тюрьмы за хранение оружия дома

Житель Нижнего Тагила хранил у себя дома охотничье ружье без разрешающих документов.

Мужчина по имени Сергей, как полагает следствие, нашел оружие в лесу еще 43 года назад. Он присвоил себе это оружие, которое к тому же было переделанным самодельным способом из ружья модели «ИЖ-ЗК» 16-го калибра.

Пролежало оно в его доме до осени 2023 года, пока его не обнаружили правоохранители. В отношении Сергея было возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи Сергею грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в России были изменены сроки регистрации списанного оружия.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Лес#Штраф#Оружие#Тюрьма#Самодельное оружие#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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