Житель Нижнего Тагила нашел в лесу оружие и хранил его дома 43 года

Пролежало оно в его доме до осени 2023 года, пока его не обнаружили правоохранители. В отношении Сергея было возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи Сергею грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.