Житель Тавды установил рекорд по толканию ядра на Первенстве России

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Соревновались атлеты в толкании ядра. Результат Артема — 17 метров 64 сантиметра. Таким показателем он установил региональный рекорд среди юношей до 18 лет, сообщает глава Тавдинского городского округа Валентин Миронов.
Это впечатляющее достижение, которое говорит о его таланте, упорстве и отличной подготовке. Желаю ему новых побед и успехов в спортивной карьере! — сказал Валентин Миронов.
Тренировал спортсмена Василий Шевченко. Глава округа поблагодарил его за труд и профессионализм.
Ранее спортсмен из Нижнего Тагила установил общероссийский рекорд. Он дольше всех держался на одной руке на перекладине. Юного атлета зовут Александр Грипенко. Ему 12 лет.