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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Спортсмен из Тавды установил региональный рекорд на Первенстве России

Житель Тавды установил рекорд по толканию ядра на Первенстве России

31 января 2024, 11:54
Фото: со страницы Валентина Миронова

Спортсмен из Тавды установил региональный рекорд на Первенстве России

На Первенстве России установлен рекорд. На этот раз отличился спортсмен из Тавды Артем Коренюк, который победил на этом соревновании.

Соревновались атлеты в толкании ядра. Результат Артема — 17 метров 64 сантиметра. Таким показателем он установил региональный рекорд среди юношей до 18 лет, сообщает глава Тавдинского городского округа Валентин Миронов.

Это впечатляющее достижение, которое говорит о его таланте, упорстве и отличной подготовке. Желаю ему новых побед и успехов в спортивной карьере! — сказал Валентин Миронов.

Тренировал спортсмена Василий Шевченко. Глава округа поблагодарил его за труд и профессионализм.

Ранее спортсмен из Нижнего Тагила установил общероссийский рекорд. Он дольше всех держался на одной руке на перекладине. Юного атлета зовут Александр Грипенко. Ему 12 лет.

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