Жители Свердловской области смогут проголосовать на выборах президента онлайн

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:31
Заявления можно подать на сайте «Госуслуги». Так, можно воспользоваться приложением на телефоне с помощью QR-кода. При этом будет необходим номер телефона заявителя, который есть на портале в качестве контактного, рассказали в региональном департаменте информполитики.
Заявление можно оформить и в десктопной версии, то есть с компьютера. На главной странице сайта надо перейти на страницу «Полезные сервисы» и кликнуть по баннеру «Выборы президента РФ». После этого появится страница «Мои выборы», где можно будет оформить заявление.
По словам депутата свердловского ЗакСо Сергея Карякина, ДЭГ повышает доступность к праву выбора, так как не у всех есть возможность прийти в избирательный участок в конкретный день.
ДЭГ даёт безопасность, которая гарантирована Госуслугами, поэтому я уверен, легитимность выборов будет обеспечена. Также уверен, что количество избирателей, которые будут голосовать, возрастет в несколько раз, — отметил депутат.
Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года в стране пройдут выборы президента. Граждане смогут проголосовать как в ДЭГ, так и обычным способом на избирательных участках.