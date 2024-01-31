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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:31

В Свердловской области стартовал прием заявлений на электронное голосование

Жители Свердловской области смогут проголосовать на выборах президента онлайн

31 января 2024, 05:31
Фото: Midjourney

В Свердловской области стартовал прием заявлений на электронное голосование

Жители Свердловской области могут подавать заявления на участие в электронном голосовании на выборах главы РФ с 29 января 2024 года.

Заявления можно подать на сайте «Госуслуги». Так, можно воспользоваться приложением на телефоне с помощью QR-кода. При этом будет необходим номер телефона заявителя, который есть на портале в качестве контактного, рассказали в региональном департаменте информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Заявление можно оформить и в десктопной версии, то есть с компьютера. На главной странице сайта надо перейти на страницу «Полезные сервисы» и кликнуть по баннеру «Выборы президента РФ». После этого появится страница «Мои выборы», где можно будет оформить заявление.

По словам депутата свердловского ЗакСо Сергея Карякина, ДЭГ повышает доступность к праву выбора, так как не у всех есть возможность прийти в избирательный участок в конкретный день.

ДЭГ даёт безопасность, которая гарантирована Госуслугами, поэтому я уверен, легитимность выборов будет обеспечена. Также уверен, что количество избирателей, которые будут голосовать, возрастет в несколько раз, — отметил депутат.

Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года в стране пройдут выборы президента. Граждане смогут проголосовать как в ДЭГ, так и обычным способом на избирательных участках.

Особые меры безопасности во время выборов президента примут в Свердловской области
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