Жители Свердловской области смогут проголосовать на выборах президента онлайн

Заявление можно оформить и в десктопной версии, то есть с компьютера. На главной странице сайта надо перейти на страницу «Полезные сервисы» и кликнуть по баннеру «Выборы президента РФ». После этого появится страница «Мои выборы», где можно будет оформить заявление.