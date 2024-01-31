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Жительница Нижнего Тагила взяла 5 млн в кредит и лишилась участка

Жительница Нижнего Тагила лишилась участка из-за долга перед банком

31 января 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Нижнего Тагила взяла 5 млн в кредит и лишилась участка

«Сбербанк» обратился в суд с иском к местной жительнице Нижнего Тагила Татьяне и ее поручителю Евгению о взыскании задолженности по кредиту.

Дело в том, что в марте 2023 года женщина взяла кредит на пять миллионов рублей, сообщает Пригородный районный суд.

Кредит был взят под залог земельного участка. Выплаты по кредиту она не осуществляла, образовался долг. Тогда банк начал процедуру взыскания залогового имущества.

В результате по решению суда банк расторг договор с Татьяной, при этом взыскал не только с нее, но и с поручителя Евгения совместно более пяти миллионов рублей. Банк забрал земельный участок, который находится в Свердловской области.

Участок принадлежал Татьяне. Он был продан с публичных торгов.

Ранее виновник ДТП под Нижним Тагилом заплатил 100 тысяч рублей за травму пассажирки.

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