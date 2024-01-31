Жительница Нижнего Тагила лишилась участка из-за долга перед банком

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Дело в том, что в марте 2023 года женщина взяла кредит на пять миллионов рублей, сообщает Пригородный районный суд.
Кредит был взят под залог земельного участка. Выплаты по кредиту она не осуществляла, образовался долг. Тогда банк начал процедуру взыскания залогового имущества.
В результате по решению суда банк расторг договор с Татьяной, при этом взыскал не только с нее, но и с поручителя Евгения совместно более пяти миллионов рублей. Банк забрал земельный участок, который находится в Свердловской области.
Участок принадлежал Татьяне. Он был продан с публичных торгов.
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