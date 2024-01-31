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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Жительница Первоуральска после смерти ребенка поедет в кризисный центр

Жительницу Первоуральска спасут от мужа-тирана в кризисном центре

31 января 2024, 14:01
Фото: 1MI

Жительница Первоуральска после смерти ребенка поедет в кризисный центр

Жительница Первоуральска, дочь которой задохнулась в кроватке под одеялом и завалами вещей, отправится в кризисный центр, чтобы спастись от мужа.

Пятимесячная дочка женщины задохнулась в кроватке, это было в январе. В кризисный центр ее отправляет мать. Таким образом она хочет спасти ее от сожителя, о котором нелицеприятно отзываются соседи.

В том числе ранее они сообщали, что всех предыдущих сожительниц мужчина избивал. А нынешняя девушка обращалась в полицию с заявлениями о побоях, но забирала их.

Пятимесячная девочка погибла 21 января, когда, как рассказывают соседи, отец накрыл малышку вещами, а ее матери запретил заходить туда. В результате женщина заметила, что ребенок мертв, через 5-10 часов.

Мужчину задерживали, но сразу же отпустили. Однако его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Стали известны подробности жизни мамы умершей в кроватке девочки из Первоуральска
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#Общество#Первоуральск#Полиция#Девочка#Отец#Задержание#Дочь#Соседи#Сожитель#Побои#Вещи#Кроватка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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