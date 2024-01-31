Жительницу Первоуральска спасут от мужа-тирана в кризисном центре

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Пятимесячная дочка женщины задохнулась в кроватке, это было в январе. В кризисный центр ее отправляет мать. Таким образом она хочет спасти ее от сожителя, о котором нелицеприятно отзываются соседи.
В том числе ранее они сообщали, что всех предыдущих сожительниц мужчина избивал. А нынешняя девушка обращалась в полицию с заявлениями о побоях, но забирала их.
Пятимесячная девочка погибла 21 января, когда, как рассказывают соседи, отец накрыл малышку вещами, а ее матери запретил заходить туда. В результате женщина заметила, что ребенок мертв, через 5-10 часов.
Мужчину задерживали, но сразу же отпустили. Однако его оштрафовали на пять тысяч рублей.