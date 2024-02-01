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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Жители Екатеринбурга помогали мигрантам незаконно получать документы

15 человек в УФМС в Екатеринбурге задержаны за незаконное оформление мигрантов

1 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга помогали мигрантам незаконно получать документы

В районном УФМС в Екатеринбурге были задержаны 15 человек, подозреваемые в незаконном оформлении документов для мигрантов.

Известно, что задержаны не сотрудники организации, а физические лица. По словам адвоката Марины Ермаковой, горожане предлагали новым жителям города помочь оформить фиктивные браки и получить документы, необходимые для проживания в РФ, пишет Ура.ру.

Средняя стоимость данных «услуг» составляла 70 тысяч рублей. Также правозащитница отметила, что деньги передавались в здании УФМС. По факту преступлений возбуждено уголовное дело, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

Напомним, в конце 2023 года — начале 2024 года в Свердловской области отмечается выросшее количество уехавших иностранцев.

Из Свердловской области массово уезжают мигранты
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