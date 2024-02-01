15 человек в УФМС в Екатеринбурге задержаны за незаконное оформление мигрантов

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Известно, что задержаны не сотрудники организации, а физические лица. По словам адвоката Марины Ермаковой, горожане предлагали новым жителям города помочь оформить фиктивные браки и получить документы, необходимые для проживания в РФ, пишет Ура.ру.
Средняя стоимость данных «услуг» составляла 70 тысяч рублей. Также правозащитница отметила, что деньги передавались в здании УФМС. По факту преступлений возбуждено уголовное дело, рассказал глава пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.
Напомним, в конце 2023 года — начале 2024 года в Свердловской области отмечается выросшее количество уехавших иностранцев.