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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

3,3 млн квадратных метров жилья появится в Свердловской области

3,3 млн квадратных метров жилья появится в Свердловской области

1 февраля 2024, 13:25
Фото: 1MI
В Свердловской области планируется возведение более 3,3 миллионов квадратных метров жилья в 2024 году. Работы будут проводиться по проекту «Жилье и городская среда».

Такую цель выдвинул глава региона на заседании. В 2023 году в регионе было введено в эксплуатацию 3,26 миллиона квадратных метров жилья, что больше, чем годом ранее, на 11%.

55% от общего объема постройки приходится на многоквартирное жилье, что является абсолютным рекордом в истории области.

На уральскую столицу приходится основная часть (90,4%) нового жилья. Кроме того, значительный вклад в общий объем ввода жилья внесли такие населенные пункты, как Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма, Березовский и Полевской, где общий объем построенного жилого имущества достиг 700 тысяч кв. м.

На данный момент в регионе ведется строительство 4,7 млн кв. м жилого имущества.

Ранее жителей предупредили, что в районе Уктуса в Екатеринбурга снесут дома ради важного строительства.

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#Общество#Свердловская область#Строительство#Верхняя Пышма#Березовский#Полевской#Белоярский#Сысерть#Многоквартирные дома#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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