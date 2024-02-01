3,3 млн квадратных метров жилья появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Такую цель выдвинул глава региона на заседании. В 2023 году в регионе было введено в эксплуатацию 3,26 миллиона квадратных метров жилья, что больше, чем годом ранее, на 11%.
55% от общего объема постройки приходится на многоквартирное жилье, что является абсолютным рекордом в истории области.
На уральскую столицу приходится основная часть (90,4%) нового жилья. Кроме того, значительный вклад в общий объем ввода жилья внесли такие населенные пункты, как Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма, Березовский и Полевской, где общий объем построенного жилого имущества достиг 700 тысяч кв. м.
На данный момент в регионе ведется строительство 4,7 млн кв. м жилого имущества.
Ранее жителей предупредили, что в районе Уктуса в Екатеринбурга снесут дома ради важного строительства.