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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Жители муниципалитетов Свердловской области будут кататься на новых автобусах

Автопарк постепенно обновляется: три города в Свердловской области получили автобусы

1 февраля 2024, 09:29
Фото: Департамент информполитики

Жители муниципалитетов Свердловской области будут кататься на новых автобусах

На Среднем Урале продолжают обновлять парк общественного транспорта. В среду, 31 января, сразу три района получили ключи от новых авто — их вручил глава региона.

На Среднем Урале продолжают обновлять парк общественного транспорта. Теперь транспорт будет лучше ходить в Талице, Артинске и Красноуральске.

Как отметил Куйвашев, техника, автобусы большой и малой вместимости, передана по проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего программа предполагает поставку нового транспорта на 1, 5 миллиарда рублей. Власти региона намерены закупить порядка 300 новых транспортных единиц.

Часть автобусов уже работает как на внутригородских, так и на маршрутах между городами.

Ранее стало известно, что с февраля поменяется движение маршрута № 8 в Нижнем Тагиле

#Свердловская область#Губернатор#Маршрут#Артинский район#Красноуральск#Общественный транспорт#Талица#Городской транспорт#Автобусы#Екатеринбург
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