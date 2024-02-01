Автопарк постепенно обновляется: три города в Свердловской области получили автобусы

На Среднем Урале продолжают обновлять парк общественного транспорта. Теперь транспорт будет лучше ходить в Талице, Артинске и Красноуральске.



Как отметил Куйвашев, техника, автобусы большой и малой вместимости, передана по проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего программа предполагает поставку нового транспорта на 1, 5 миллиарда рублей. Власти региона намерены закупить порядка 300 новых транспортных единиц.



Часть автобусов уже работает как на внутригородских, так и на маршрутах между городами.



Ранее стало известно, что с февраля поменяется движение маршрута № 8 в Нижнем Тагиле