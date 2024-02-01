Автопарк постепенно обновляется: три города в Свердловской области получили автобусы

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
На Среднем Урале продолжают обновлять парк общественного транспорта. Теперь транспорт будет лучше ходить в Талице, Артинске и Красноуральске.
Как отметил Куйвашев, техника, автобусы большой и малой вместимости, передана по проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего программа предполагает поставку нового транспорта на 1, 5 миллиарда рублей. Власти региона намерены закупить порядка 300 новых транспортных единиц.
Часть автобусов уже работает как на внутригородских, так и на маршрутах между городами.
Ранее стало известно, что с февраля поменяется движение маршрута № 8 в Нижнем Тагиле