Банки пытаются сохранить низкий процент по ипотечному кредитованию

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Издание 56orb.ru пишет, что экономист Андрей Бархота отметил годовые темпы роста кредитного портфеля. По его словам, показатель увеличился с 23% на 1 июля прошлого года до 29% на 1 декабря 2023 года.
Крупные кредитно-финансовые учреждения начали бороться за низкие ставки для заемщиков, удерживая их на уровне, установленном постановлением о льготной ипотеке. Однако ключевая ставка осталась высокой, и разрыв между рыночными и льготными ставками не уменьшился. В ответ на такие условия кредитные организации начали вводить комиссии для застройщиков, которые продавали жилье по льготной ипотеке. Банки ссылаются на убыточность программы в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты, а девелоперы начали бороться с банками: Федеральная антимонопольная служба из-за таких условий уже проверила несколько кредитно-финансовых организаций. В результате может пострадать рынок ипотеки в Российской Федерации.
По словам главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, Правительство России выплачивает компенсацию по всем выданным кредитам, расчет которой основан на ключевой ставке, ставке по программе и дополнительном коэффициенте. Он рассказал, что компенсация равна ключевой ставке плюс 1,5% и минус ставка по программе. Вначале было 2,5%, потом 2%, а сейчас — 1,5%. По расчетам Минфина, для сохранения рентабельности этой компенсации должно быть достаточно.
Однако в расчеты банку необходимо закладывать и основные риски — дефолты и просрочки. При этом они закладываются в динамике, а не в статичных условиях. Сам Банк России не дает долгосрочных прогнозов по ставке.
Более того, Центробанк ужесточает требования к выдаче кредитов по первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке (ПДН). Регулятор надеется улучшить состояние кредитного портфеля, вводя ограничения на входе.
На данный момент Банк России настаивает на запрете выплат по всем программам субсидирования ипотеки, если у заемщика показатель долговой нагрузки превышает 50%. Регулятор ввел жесткие ограничения для кредитов с предельной долговой нагрузкой от 50% до 80%, а особенно для тех, у кого данный показатель составляет выше 80%.
По мнению экспертов, таким образом Центробанк практически лишает малообеспеченных граждан возможности приобретать ипотечное жилье, оставляя ее только тем, чей достаток выше среднего. Следует отметить, что, по статистике, даже самая закредитованная часть населения стабильно платит по ипотечным кредитам.