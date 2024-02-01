Банки пытаются сохранить низкий процент по ипотечному кредитованию

Крупные кредитно-финансовые учреждения начали бороться за низкие ставки для заемщиков, удерживая их на уровне, установленном постановлением о льготной ипотеке. Однако ключевая ставка осталась высокой, и разрыв между рыночными и льготными ставками не уменьшился. В ответ на такие условия кредитные организации начали вводить комиссии для застройщиков, которые продавали жилье по льготной ипотеке. Банки ссылаются на убыточность программы в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты, а девелоперы начали бороться с банками: Федеральная антимонопольная служба из-за таких условий уже проверила несколько кредитно-финансовых организаций. В результате может пострадать рынок ипотеки в Российской Федерации.