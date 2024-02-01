Барду Новикову не удалось снять статус памятника со старинного дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Как рассказал в своем телеграм-канале активист Олег Букин, который принимает участие в судьбе усадьбы, решение сохранить за старинным домом статус памятника культурного наследия принял суд в Санкт-Петербурге.
Букин также добавил, что фамилию Новикова упоминали в связи с тем, что у него в здании в собственности есть несколько помещений, а сам он стал инициатором сноса.
Усадьбе Поповичевых, которая расположена по адресу ул. Малышева, 38, не впервые грозить опасность сноса. В 2021 году это попытался сделать инвестор, который занимался строительством гостиницы «Радиус». Тогда СМИ связали инцидент с именем Андрея Трунтаева, который ведет совместный бизнес с хоккеистом Павлом Дацюком. Мэрия города отрицала свою причастность к попытке сноса.
Ранее стало известно, что власти спасли другое старинное здание в центре Екатеринбурга — усадьбу Топоркова. Ее демонтаж был остановлен по личному распоряжению губернатора Куйвашева.