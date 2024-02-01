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Updated Сегодня, 10:17

В Нижнем Тагиле недоукомплектованность полиции составляет 15%

«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников

1 февраля 2024, 10:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле недоукомплектованность полиции составляет 15%

Гарнизон полиции Нижнего Тагила нуждается еще как минимум в 15% сотрудников. Особая нехватка — в ГИБДД и ППС. О ситуации TagilCity.ru узнал от руководства МУ МВД «Нижнетагильское».

О ситуации с недоукомплектованностью рассказал Олег Салабаев, начальник штаба Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», отвечая на вопрос депутатов на заседании профильной полиции 22 января. Он отметил, что остро нехватка стоит в двух подразделениях гарнизона.

Недоукомплектованность по гарнизону — 15%. Основная проблема — два подразделения, так называемых наружных служб, — патрульно-постовая служба и ГИБДД.
Олег Салабаев, Нижний ТагилОлег Салабаев, Нижний Тагил
Олег Салабаев, Нижний Тагил
Фото: tagilcity.ru

В беседе с корреспондентом TagilCity.ru заместитель начальника отдела Госавтоинспекции в Нижнем Тагиле подтвердил информацию и отметил, что проблема заключается в том, что далеко не все потенциальные сотрудники соответствуют предъявляемым требованиям. Сейчас в ГИБДД города не хватает порядка 40 человек.

С учетом того, что серьезные требования при приеме далеко не каждый человек подходит на должность сотрудника ГИБДД. Это первая категория: они должны быть с идеальным здоровьем, без каких-либо темных пятен в биографии. Если человек ранее попался в пьяном состоянии, либо за какое-то другое правонарушение, он уже не может работать в полиции. Плюс образование. У нас офицерские должности, это подразумевает, что не каждый по образованию может подойти. Поэтому проблема в том, чтобы широко осветить нехватку для привлечения людей. Есть места, пожалуйста, приходите, — пояснил TagilCity.ru Сергей Бернгардт.
Сергей Бернгардт, Нижний ТагилСергей Бернгардт, Нижний Тагил
Сергей Бернгардт, Нижний Тагил
Фото: tagilcity.ru
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Что касается профильного обучения, по словам Олега Салабаева, то оно есть только в Екатеринбурге. Сотрудники полиции обучаются в течение пяти лет, а затем по контракту работают еще пять лет там, откуда прибыли.

По заверению Олега Салабаева, в Нижнем Тагиле работа про привлечению потенциальных сотрудников гарнизона полиции проводится активно, даже с детьми.

Сотрудников черпают отовсюду — из школ, из военкомата. Каждую неделю представители кадрового аппарата показывают ребятишкам работу дежурной части и экспертно-криминалистических отделов, возможности системы «Безопасный город». Наши представители ходят в военкоматы, образовательные учреждения города с семинарами. Это происходит на постоянной основе, стараются заинтересовать молодежь, — пояснил Салабаев.

В беседе с корреспондентом TagilCity.ru сотрудник одного из отделов полиции в Нижнем Тагиле сообщил, что некомплект на их деятельности не отражается. Однако по информации редакции, ситуация в некоторых отделах стоит довольно остро. Полицейские испытывают большую нагрузку.

У нас всех хватает в целом, есть конечно свободные должности, но в целом хватает, — пояснил сотрудник полиции.

В качестве стимулирующей меры в Екатеринбурге, к примеру, в конце 2022 года сотрудникам полиции выплатили премии от 100 тысяч рублей.

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