«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
О ситуации с недоукомплектованностью рассказал Олег Салабаев, начальник штаба Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», отвечая на вопрос депутатов на заседании профильной полиции 22 января. Он отметил, что остро нехватка стоит в двух подразделениях гарнизона.
Недоукомплектованность по гарнизону — 15%. Основная проблема — два подразделения, так называемых наружных служб, — патрульно-постовая служба и ГИБДД.
В беседе с корреспондентом TagilCity.ru заместитель начальника отдела Госавтоинспекции в Нижнем Тагиле подтвердил информацию и отметил, что проблема заключается в том, что далеко не все потенциальные сотрудники соответствуют предъявляемым требованиям. Сейчас в ГИБДД города не хватает порядка 40 человек.
С учетом того, что серьезные требования при приеме далеко не каждый человек подходит на должность сотрудника ГИБДД. Это первая категория: они должны быть с идеальным здоровьем, без каких-либо темных пятен в биографии. Если человек ранее попался в пьяном состоянии, либо за какое-то другое правонарушение, он уже не может работать в полиции. Плюс образование. У нас офицерские должности, это подразумевает, что не каждый по образованию может подойти. Поэтому проблема в том, чтобы широко осветить нехватку для привлечения людей. Есть места, пожалуйста, приходите, — пояснил TagilCity.ru Сергей Бернгардт.
Что касается профильного обучения, по словам Олега Салабаева, то оно есть только в Екатеринбурге. Сотрудники полиции обучаются в течение пяти лет, а затем по контракту работают еще пять лет там, откуда прибыли.
По заверению Олега Салабаева, в Нижнем Тагиле работа про привлечению потенциальных сотрудников гарнизона полиции проводится активно, даже с детьми.
Сотрудников черпают отовсюду — из школ, из военкомата. Каждую неделю представители кадрового аппарата показывают ребятишкам работу дежурной части и экспертно-криминалистических отделов, возможности системы «Безопасный город». Наши представители ходят в военкоматы, образовательные учреждения города с семинарами. Это происходит на постоянной основе, стараются заинтересовать молодежь, — пояснил Салабаев.
В беседе с корреспондентом TagilCity.ru сотрудник одного из отделов полиции в Нижнем Тагиле сообщил, что некомплект на их деятельности не отражается. Однако по информации редакции, ситуация в некоторых отделах стоит довольно остро. Полицейские испытывают большую нагрузку.
У нас всех хватает в целом, есть конечно свободные должности, но в целом хватает, — пояснил сотрудник полиции.
В качестве стимулирующей меры в Екатеринбурге, к примеру, в конце 2022 года сотрудникам полиции выплатили премии от 100 тысяч рублей.