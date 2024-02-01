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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Самой частой причиной увольнений в Свердловской области стали низкие зарплаты

Более 50% жителей Свердловской области чаще увольняются из-за низких зарплат

1 февраля 2024, 10:29
Фото: Midjourney

Самой частой причиной увольнений в Свердловской области стали низкие зарплаты

Более половины жителей Свердловской области уходят с работы из-за низкого уровня заработной платы.

Так, из-за маленьких заработков с работы увольняются 54% свердловчан. Еще одна частая причина смены работы — желание развивать свою карьеру, из-за этого меняют рабочее место 28%. Информация об этом есть на сайте центра «Зарплата.ру».

Также 15% подают заявление об уходе из-за проблем с начальством и в связи с переквалификацией. Другие причины уходов связаны с плохими отношениями с коллегами, закрытием компаний и проблемами с перечислением зарплат.

Почти 44% жителей региона считают, что начало 2024 года — самый благоприятный период для поиска нового рабочего места. Самыми доступными вакансиями считаются в сфере торговли, услуг, промышленности и строительства. Самые стабильные и перспективные сферы деятельности — медицина, IT, промышленность и финансы.

Напомним, в Свердловской области на 27% стало больше вакансий в области медицины.

Рейтинг профессий Свердловской области с повышением зарплат
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