Более 50% жителей Свердловской области чаще увольняются из-за низких зарплат

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Так, из-за маленьких заработков с работы увольняются 54% свердловчан. Еще одна частая причина смены работы — желание развивать свою карьеру, из-за этого меняют рабочее место 28%. Информация об этом есть на сайте центра «Зарплата.ру».
Также 15% подают заявление об уходе из-за проблем с начальством и в связи с переквалификацией. Другие причины уходов связаны с плохими отношениями с коллегами, закрытием компаний и проблемами с перечислением зарплат.
Почти 44% жителей региона считают, что начало 2024 года — самый благоприятный период для поиска нового рабочего места. Самыми доступными вакансиями считаются в сфере торговли, услуг, промышленности и строительства. Самые стабильные и перспективные сферы деятельности — медицина, IT, промышленность и финансы.
Напомним, в Свердловской области на 27% стало больше вакансий в области медицины.