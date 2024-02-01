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Published Сегодня, 03:58

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Жительница Екатеринбурга восемь часов ждала приема у лора

Девушке в Екатеринбурге пришлось простоять 8 часов на прием к лору

1 февраля 2024, 03:58
Фото: Midjourney

Жительница Екатеринбурга восемь часов ждала приема у лора

Пациентка больницы №23 в Екатеринбурге с высокой температурой просидела в очереди восемь часов, прежде чем ей удалось попасть на прием к лору.

Как рассказала девушка, она обратилась за помощью с гнойной ангиной. Скорая помощь на вызов не приезжала, поэтому ей пришлось самой идти в больницу с температурой под 39, пишет Е1.

Сперва девушку не хотели принимать, так как у нее не имелось направления от терапевта. По словам екатеринбурженки, ей пришлось устроить скандал, чтобы ее приняли. Ей выписали антибиотик и отпустили домой.

Напомним, в больнице №23 в Екатеринбурге сократили прием пациентов с лор-заболеваниями. Раньше можно было обращаться за помощью круглосуточно, а сейчас прием ведется не каждый день и только тех, кого привезла скорая помощь.

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