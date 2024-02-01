ФСБ продаст площадку под «заброшкой» в Екатеринбурге под восьмиэтажный дом

Федеральная служба безопасности, которая является распорядителем данного участка, ранее уже подавала заявление о смене его назначения. В 2020 году земля получила статус режимного объекта с ограниченным доступом, теперь же участок будет отдан под строительство среднеэтажного жилого дома.