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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

ФСБ продаст с торгов площадку для жилой застройки в центре Екатеринбурга

ФСБ продаст площадку под «заброшкой» в Екатеринбурге под восьмиэтажный дом

1 февраля 2024, 15:06
Фото: 1MI

ФСБ продаст с торгов площадку для жилой застройки в центре Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга опубликовала на сайте документ, в котором ФСБ заявляет о намерении перевести участок под заброшенным домом на улице Бажова по жилую среднеэтажную застройку.

Федеральная служба безопасности, которая является распорядителем данного участка, ранее уже подавала заявление о смене его назначения. В 2020 году земля получила статус режимного объекта с ограниченным доступом, теперь же участок будет отдан под строительство среднеэтажного жилого дома.

Изменение назначения земли соответствует генеральному плану Екатеринбурга до 2045 года.

Участок на улице Бажова имеет площадь 2355 к. м. В данный момент здесь стоит нежилое двухэтажное здание, где ранее располагался местный Росреестр.

Эксперты отмечают, что изменение статуса земли позволяет продать ее за более высокую цену.

На Уктусе в Екатеринбурге под снос попали шесть частных домов. Вместо них власти обещают построить школу и детский сад.

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#Город#Строительство#ФСБ#Жилой дом#Земля#Екатеринбург#Заброшка#Дарья Бобровицкая
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