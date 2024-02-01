ФСБ продаст площадку под «заброшкой» в Екатеринбурге под восьмиэтажный дом

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Федеральная служба безопасности, которая является распорядителем данного участка, ранее уже подавала заявление о смене его назначения. В 2020 году земля получила статус режимного объекта с ограниченным доступом, теперь же участок будет отдан под строительство среднеэтажного жилого дома.
Изменение назначения земли соответствует генеральному плану Екатеринбурга до 2045 года.
Участок на улице Бажова имеет площадь 2355 к. м. В данный момент здесь стоит нежилое двухэтажное здание, где ранее располагался местный Росреестр.
Эксперты отмечают, что изменение статуса земли позволяет продать ее за более высокую цену.
На Уктусе в Екатеринбурге под снос попали шесть частных домов. Вместо них власти обещают построить школу и детский сад.