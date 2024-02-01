Где в Свердловской области выпало больше всего осадков

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В этом году снег выпадал неравномерно, местами превышал норму. Так, стало известно, что в Нижнем Тагиле запасов воды в снеге больше нормы, а в уральской столице этот показатель еще выше.
В лидерах оказался Ивдель с 65 см снега, Североуральск (65), в Шамары (61), в Ревда (60), Кытлыма (58), Висим — 56 см, Екатеринбург — 42 см. Статистическими данными поделился метеоролог Алексей Пулин.
Напомним, что на ближайших выходных в Нижнем Тагиле стоит ожидать обильных осадков в виде снега. Днем погода будет держаться на отметках -8 градусов.
Также ранее сообщалось, что в начале февраля на всей территории региона потеплеет. Придет теплый циклон.