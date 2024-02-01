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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Опубликована карта снегозапасов по городам Свердловской области

Где в Свердловской области выпало больше всего осадков

1 февраля 2024, 11:29
Фото: 1MI

Опубликована карта снегозапасов по городам Свердловской области

Уральский гидрометцентр обнародовал карту снегозапасов (количество воды в снеге) на территории региона. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге отметка одна из самых высоких.

В этом году снег выпадал неравномерно, местами превышал норму. Так, стало известно, что в Нижнем Тагиле запасов воды в снеге больше нормы, а в уральской столице этот показатель еще выше.

Фото: Уральский гидрометцентр

В лидерах оказался Ивдель с 65 см снега, Североуральск (65), в Шамары (61), в Ревда (60), Кытлыма (58), Висим — 56 см, Екатеринбург — 42 см. Статистическими данными поделился метеоролог Алексей Пулин.

Напомним, что на ближайших выходных в Нижнем Тагиле стоит ожидать обильных осадков в виде снега. Днем погода будет держаться на отметках -8 градусов.

Также ранее сообщалось, что в начале февраля на всей территории региона потеплеет. Придет теплый циклон.

Города Свердловской области заваливает снегом
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Осадки#Висим#Окружающая среда#Ивдель#Сугробы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
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