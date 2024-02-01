Холода отступят от Свердловской области в начале февраля

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По словам метеоролога Алексея Пулина, в четверг, 1 февраля, на область выйдет теплый циклон. Поэтому всю неделю на западе Урала будет преобладать теплая для начала февраля погода. Таким образом, регион окажется в теплой части циклона, что исключает появление холодов, пояснил метеоролог.
Ночью будет порядка -7…-12 градусов, а днем ожидается от -3 до -8 градусов. В уральской столице возможен небольшой снег. ТСтолбики термометров в ночное время будут находиться в пределах от -5 до -7 градусов, а днем будет до -3…-5 градусов.
Ранее в областном центре была зафиксирована рекордно теплая погода. 29 января было максимально теплым зимним днем, если сравнивать его с другими днями зимы за прошедшие 10 лет.