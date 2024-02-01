Холода отступят от Свердловской области в начале февраля

Ночью будет порядка -7…-12 градусов, а днем ожидается от -3 до -8 градусов. В уральской столице возможен небольшой снег. ТСтолбики термометров в ночное время будут находиться в пределах от -5 до -7 градусов, а днем будет до -3…-5 градусов.