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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Потепление ожидается в начале февраля в Свердловской области

Холода отступят от Свердловской области в начале февраля

1 февраля 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney

Потепление ожидается в начале февраля в Свердловской области

В течение первой недели февраля Свердловская область останется под влиянием теплой части западного циклона. В связи с этим холода временно отступят.

По словам метеоролога Алексея Пулина, в четверг, 1 февраля, на область выйдет теплый циклон. Поэтому всю неделю на западе Урала будет преобладать теплая для начала февраля погода. Таким образом, регион окажется в теплой части циклона, что исключает появление холодов, пояснил метеоролог.

Ночью будет порядка -7…-12 градусов, а днем ожидается от -3 до -8 градусов. В уральской столице возможен небольшой снег. ТСтолбики термометров в ночное время будут находиться в пределах от -5 до -7 градусов, а днем будет до -3…-5 градусов.

Ранее в областном центре была зафиксирована рекордно теплая погода. 29 января было максимально теплым зимним днем, если сравнивать его с другими днями зимы за прошедшие 10 лет.

Какая погода будет в феврале 2024 года в Свердловской области
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#Снег#Температура#Холода#Циклон#Окружающая среда#Тепло#Екатеринбург#Февраль#Урал#Дарья Сорокина
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