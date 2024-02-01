Интерес растет: начался прием заявок на конкурс «Достояние Среднего Урала»

Как констатировал председатель ОП Александр Левин, свердловчане с большим интересом относятся к конкурсу и число проголосовавших с каждым годом только растет. Если в первом конкурсе 2022 года за финалистов, вошедших в шорт-лист, отдали голоса 50 тысяч человек, то во втором, в 2023 году, — уже 67 тысяч.