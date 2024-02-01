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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Свердловской области принимают заявки на конкурс «Достояние Среднего Урала»

Интерес растет: начался прием заявок на конкурс «Достояние Среднего Урала»

1 февраля 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области принимают заявки на конкурс «Достояние Среднего Урала»

Общественная палата объявила о старте III конкурса «Достояние Среднего Урала». Заявки можно подавать с четверга, 1 февраля.

Как констатировал председатель ОП Александр Левин, свердловчане с большим интересом относятся к конкурсу и число проголосовавших с каждым годом только растет. Если в первом конкурсе 2022 года за финалистов, вошедших в шорт-лист, отдали голоса 50 тысяч человек, то во втором, в 2023 году, — уже 67 тысяч.

Проект направлен на укрепление традиционных ценностей, сохранение самобытного облика региона, его популяризацию как в России, так и за рубежом.

Участвовать в конкурсе могут любые объекты и люди: коллективы и объединения, которые помогают прославить Свердловску область, мероприятия, исторические памятники.

Предложить своего кандидата может любой человек с 1 февраля по 30 мая. Открытое голосование на Госуслугах стартует 1 августа и завершится 1 декабря.

Итоги традиционно подводятся в январе.

За два года существования конкурса статус «общественное достояние» получили музеи, промышленные предприятия, железная дорога и волейбольный клуб «Уралочка».

Ранее стало известно, что в 2023 году в шорт-лист проекта вошли пять объектов.

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#Свердловская область#Конкурс#Голосование#Железная дорога#Госуслуги#Предприятия#Волейбол#Общественная палата#Музеи#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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