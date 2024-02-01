Инвалиды сыграют в футбол на колясках на турнире в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Турнир носит название «Включайся в футбол». Это новое спортивное направление, которое считается новаторской в области адаптивного спорта для граждан с инвалидностью. Это направлени ползуется спросом в городе уже второй год.
Футболисты из команды «Шаг вперед» уже победлали на чемпионате РФ по футболу, он прошел в Сочи годом ранее.
Скоро будут названы победитель, а также серебряные и бронзовые призеры. Победителей ожидает приз от главы города, а лучшему игроку подарят футбольный мяч российской сборной по футболу от РФС.
Ранее инвалиды из Нижнего Тагила рассказали, как выиграли футбольное состязание на колясках. Они стали чемпионами турнира «Стальная воля».