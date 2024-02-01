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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Нижнем Тагиле проходят соревнования по футболу для инвалидов-колясочников

Инвалиды сыграют в футбол на колясках на турнире в Нижнем Тагиле

1 февраля 2024, 11:05
Фото: «Шаг вперед»

В Нижнем Тагиле проходят соревнования по футболу для инвалидов-колясочников

В Нижнем Тагиле проходят состязания регионального уровня по адаптивному футболу на колясках, предназначенные для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Турнир носит название «Включайся в футбол». Это новое спортивное направление, которое считается новаторской в области адаптивного спорта для граждан с инвалидностью. Это направлени ползуется спросом в городе уже второй год.

Футболисты из команды «Шаг вперед» уже победлали на чемпионате РФ по футболу, он прошел в Сочи годом ранее.

Фото: «Шаг вперед»

Скоро будут названы победитель, а также серебряные и бронзовые призеры. Победителей ожидает приз от главы города, а лучшему игроку подарят футбольный мяч российской сборной по футболу от РФС.

Ранее инвалиды из Нижнего Тагила рассказали, как выиграли футбольное состязание на колясках. Они стали чемпионами турнира «Стальная воля».

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#Спорт#Нижний Тагил#Инвалиды#Футбол#Мяч#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Коляски
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