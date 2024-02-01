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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Мигранты стали чаще уезжать из Свердловской области

Из Свердловской области массово уезжают мигранты

1 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI

Мигранты стали чаще уезжать из Свердловской области

В январе — ноябре 2023 года в Свердловской области наблюдалось уменьшение числа приехавших иностранных граждан на 5,5%, в то время как количество уехавших стало больше на 11,6%,

Согласно опубликованным данным на сайте «Свердловскстата», по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, статистика указывает на снижение количества приехавших людей и увеличение числа выбывших граждан.

Свердловская полиция также представила результаты миграционных процессов в регионе. В 2023 году в регион прибыло 199 020 мигрантов из разных стран, что на девять тысяч меньше, чем годом ранее.

В регионе больше других хотели оказаться таджики, узбеки и кырзызы.

Напомним, что в сфере незаконной миграции в прошлом году в регионе случилось 873 преступления.

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#Общество#Свердловская область#Мигранты#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Отток#Дарья Сорокина
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