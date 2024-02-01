Из Свердловской области массово уезжают мигранты

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Согласно опубликованным данным на сайте «Свердловскстата», по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, статистика указывает на снижение количества приехавших людей и увеличение числа выбывших граждан.
Свердловская полиция также представила результаты миграционных процессов в регионе. В 2023 году в регион прибыло 199 020 мигрантов из разных стран, что на девять тысяч меньше, чем годом ранее.
В регионе больше других хотели оказаться таджики, узбеки и кырзызы.
Напомним, что в сфере незаконной миграции в прошлом году в регионе случилось 873 преступления.