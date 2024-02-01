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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Китай отправил в Екатеринбург автомобили на 211 млн рублей

Китай отправил в Екатеринбург автомобили на 211 млн рублей

1 февраля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Первая крупная поставка машин из Китая в 2024 году прибыла в «Сухой порт» Екатеринбурга. Это 165 новых машин за 211 млн рублей.

Согласно данным федеральной таможенной службы, этот вид транспорта становится все более популярным среди уральцев, что отражается в статистике за последние два года.

Статистика также указывает на то, что производители из КНР успешно используют возможности и активно укрепляют свое влияние на авторынке.

В 2023 году из Китая на Урал было доставлено более трех тысяч машин, из которых более 1700 — спецтехника, такая как погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы, и около 1300 легковых машин. Импорт легковых автомобилей за прошедший год вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом.

Ранее аналитики отметили рост спроса на новые иипортные авто среди местных жителей на 200% в период с июня по август 2023 года. Среди популярных моделей была выделена Jetour Dashing, а также Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей пострадали из-за параллельного импорта. Они столкнулись с трудностями починки авто, ввезенных в РФ из Китая по серым схемам.

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