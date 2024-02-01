Китай отправил в Екатеринбург автомобили на 211 млн рублей

В 2023 году из Китая на Урал было доставлено более трех тысяч машин, из которых более 1700 — спецтехника, такая как погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы, и около 1300 легковых машин. Импорт легковых автомобилей за прошедший год вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом.