Китай отправил в Екатеринбург автомобили на 211 млн рублей

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Согласно данным федеральной таможенной службы, этот вид транспорта становится все более популярным среди уральцев, что отражается в статистике за последние два года.
Статистика также указывает на то, что производители из КНР успешно используют возможности и активно укрепляют свое влияние на авторынке.
В 2023 году из Китая на Урал было доставлено более трех тысяч машин, из которых более 1700 — спецтехника, такая как погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы, и около 1300 легковых машин. Импорт легковых автомобилей за прошедший год вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом.
Ранее аналитики отметили рост спроса на новые иипортные авто среди местных жителей на 200% в период с июня по август 2023 года. Среди популярных моделей была выделена Jetour Dashing, а также Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей пострадали из-за параллельного импорта. Они столкнулись с трудностями починки авто, ввезенных в РФ из Китая по серым схемам.