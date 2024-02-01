Компании «Брусника» в Екатеринбурге запретили строить на месте культурного наследия

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Объект наследия культуры специалисты выявили на улицах Папанина — Челюскинцев. Вследствие этого компании-застройщику разрешения на строительство выдано не было. Соответствующий документ есть на сайте госохраны регионального культурного наследия.
На данном участке были найдены останки животных, осколки посуды из стекла и фаянса, различные предметы из камня и металла и другое.
Напомним, компания «Брусника» собиралась строить в Екатеринбурге жилой квартал на улице Челюскинцев. Из-за этого планировалось сносить расположенные на этой улице гаражи.