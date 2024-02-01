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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Археологи запретили стройку в Екатеринбурге у Макаровского моста

Компании «Брусника» в Екатеринбурге запретили строить на месте культурного наследия

1 февраля 2024, 09:27
Фото: Midjourney

Археологи запретили стройку в Екатеринбурге у Макаровского моста

Госохрана не дала разрешение компании «Брусника» производить стройработы на участке около Макаровского моста в Екатеринбурге, так как обнаружился объект культурного наследия.

Объект наследия культуры специалисты выявили на улицах Папанина — Челюскинцев. Вследствие этого компании-застройщику разрешения на строительство выдано не было. Соответствующий документ есть на сайте госохраны регионального культурного наследия.

На данном участке были найдены останки животных, осколки посуды из стекла и фаянса, различные предметы из камня и металла и другое.

Напомним, компания «Брусника» собиралась строить в Екатеринбурге жилой квартал на улице Челюскинцев. Из-за этого планировалось сносить расположенные на этой улице гаражи.

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