tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Полицейские спасли заблудившуюся в Екатеринбурге лошадь

Лошадь сбежала от хозяйки и разгуливала по Екатеринбургу

1 февраля 2024, 07:57
Фото: УМВД Екатеринбурга

Полицейские спасли заблудившуюся в Екатеринбурге лошадь

Стражи порядки спасли лошадь, которая сбежала от своей владелицы и заблудилась. Это происходило в одном из частных секторов Екатеринбурга.

Животное было найдено в вечернее время 31 января в микрорайоне 7 ключей, где конь прогуливался по улице Белякова, сообщает местное отделение МВД.

Один из полицейских взял лошадь под уздцы, а другие отправились на УАЗе в поисках ее владельца. В скором времени хозяйку беглеца нашли. Оказалось, что во время прогулки лошадь напугалась и убежала в неизвестном направлении.

Ранее лошадь чуть не скинула наездницу. Это происходило в центральной части Нижнего Тагила перед Новым годом.

Табун лошадей погиб под колесами внедорожника в Оренбуржье
Узнать подробнее
Читайте также:
Лошадь вышла из равновесия и ударила мальчика возле цирка в ТагилеЖители Нижнего Тагила заметили заплутавшую лошадь возле площадки ГДДЮТ
#Происшествия#Полиция#Лошадь#Спасение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
31 января, 07:16
15-летний тагильчанин взял «золото» на первенстве УрФО по греко-римской борьбе
31 января, 09:12
В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал
31 января, 14:03
Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
Сегодня, 04:57
Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде
31 января, 09:35
Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года
31 января, 10:07