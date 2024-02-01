Лошадь сбежала от хозяйки и разгуливала по Екатеринбургу

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Животное было найдено в вечернее время 31 января в микрорайоне 7 ключей, где конь прогуливался по улице Белякова, сообщает местное отделение МВД.
Один из полицейских взял лошадь под уздцы, а другие отправились на УАЗе в поисках ее владельца. В скором времени хозяйку беглеца нашли. Оказалось, что во время прогулки лошадь напугалась и убежала в неизвестном направлении.
Ранее лошадь чуть не скинула наездницу. Это происходило в центральной части Нижнего Тагила перед Новым годом.