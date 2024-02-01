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Микрокредитная компания заплатит 75 тысяч за рассылку в больницу Верхней Пышмы

Микрокредитная компания в Верхней Пышме оштрафована за рассылку в больницу

1 февраля 2024, 08:44
Фото: Midjourney

Микрокредитная компания заплатит 75 тысяч за рассылку в больницу Верхней Пышмы

Суд обязал микрокредитную организацию выплатить 75 тысяч рублей за рассылку на электронную почту в горбольницу Верхней Пышмы.

Некоторое время назад на электронную почту от неизвестных лиц стало поступать множество сообщений, направленные на взыскание долга с одной из сотрудниц больницы, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Также в службу судебных приставов обратился мужчина, который сообщил, что между сотрудницей и организацией «УльтраДеньги» был заключен договор о займе, выплату которого женщина задолжала.

Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой установили, что напоминание о имеющемся долге совершалось с нарушением закона о защите прав и интересов физлиц: с огромным количеством сообщений в неположенное время, а также с распространением личных данных свердловчанки.

Так, микрокредитная организация была привлечена к административной ответственности в виде выплаты штрафа.

Напомним, житель Нижнего Тагила был оштрафован на пять тысяч рублей за незаконную продажу пива.

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