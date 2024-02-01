Микрокредитная компания в Верхней Пышме оштрафована за рассылку в больницу

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Некоторое время назад на электронную почту от неизвестных лиц стало поступать множество сообщений, направленные на взыскание долга с одной из сотрудниц больницы, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Также в службу судебных приставов обратился мужчина, который сообщил, что между сотрудницей и организацией «УльтраДеньги» был заключен договор о займе, выплату которого женщина задолжала.
Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой установили, что напоминание о имеющемся долге совершалось с нарушением закона о защите прав и интересов физлиц: с огромным количеством сообщений в неположенное время, а также с распространением личных данных свердловчанки.
Так, микрокредитная организация была привлечена к административной ответственности в виде выплаты штрафа.
Напомним, житель Нижнего Тагила был оштрафован на пять тысяч рублей за незаконную продажу пива.