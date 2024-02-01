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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Свердловской области продолжают дешеветь куриные яйца

Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле

1 февраля 2024, 12:04
Фото: 1MI

В Свердловской области продолжают дешеветь куриные яйца

В Свердловской области, согласно статистике, опять подешевели куриные яйца.

В Свердловской области за неделю с 22 по 29 января цена на десяток куриных яиц снизилась до 120,14 рубля. Удешевление составило -2,62%. На прошедшей неделе цена на продукт тоже снизилась и составляла 123,36 рубля (-0,95%).

Ранее власти региона договорились с торговыми сетями, чтобы наценка на яйца была минимальной. Эксперты говорили, что в новом 2024 году стоимость продукта снизится.

Дома закончились яйца, пошел в магазин. Был удивлен ценой, которая стала намного ниже, чем до нового года. Теперь десяток можно купить и за 110 рублей, — рассказал подписчик TagilCity.ru Владимир.
Фото: tagilcity.ru

Действительно, в Нижнем Тагиле в торговых сетях можно приобрести яйца по цене ниже, чем по статистической в регионе. Однако некоторые производители до сих пор не снизили стоимость.

Впервые за долгое время в Свердловской области начали дешеветь яйца
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