Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Свердловской области за неделю с 22 по 29 января цена на десяток куриных яиц снизилась до 120,14 рубля. Удешевление составило -2,62%. На прошедшей неделе цена на продукт тоже снизилась и составляла 123,36 рубля (-0,95%).
Ранее власти региона договорились с торговыми сетями, чтобы наценка на яйца была минимальной. Эксперты говорили, что в новом 2024 году стоимость продукта снизится.
Дома закончились яйца, пошел в магазин. Был удивлен ценой, которая стала намного ниже, чем до нового года. Теперь десяток можно купить и за 110 рублей, — рассказал подписчик TagilCity.ru Владимир.
Действительно, в Нижнем Тагиле в торговых сетях можно приобрести яйца по цене ниже, чем по статистической в регионе. Однако некоторые производители до сих пор не снизили стоимость.