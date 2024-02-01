Неизвестные подожгли девятиэтажку в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Известно, что кто-то поджег покрышку у двух квартир. По словам очевидцев, приехавшие на вызов спасатели эвакуировали из дома жильцов, шесть человек из них — дети, пишет Ура.ру.
Дверь одной из подожженных квартир из-за возгорания заблокировалась. Специалистам пришлось ее вскрывать, чтобы спасти хозяйку. В устранении огня использовался один водяной ствол. На месте происшествия работали 15 спасателей.
Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге неизвестные устроили возгорание в студенческом общежитии. По предположению проживающих, это могли совершить иностранцы.