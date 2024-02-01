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Неизвестные совершили поджог многоэтажного дома в Екатеринбурге

Неизвестные подожгли девятиэтажку в центре Екатеринбурга

1 февраля 2024, 03:24
Фото: ИА «Ночные новости»

Неизвестные совершили поджог многоэтажного дома в Екатеринбурге

В многоэтажном доме в Екатеринбурге вспыхнул пожар после поджога. ЧП случилось на улице Большакова.

Известно, что кто-то поджег покрышку у двух квартир. По словам очевидцев, приехавшие на вызов спасатели эвакуировали из дома жильцов, шесть человек из них — дети, пишет Ура.ру.

Дверь одной из подожженных квартир из-за возгорания заблокировалась. Специалистам пришлось ее вскрывать, чтобы спасти хозяйку. В устранении огня использовался один водяной ствол. На месте происшествия работали 15 спасателей.

Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге неизвестные устроили возгорание в студенческом общежитии. По предположению проживающих, это могли совершить иностранцы.

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