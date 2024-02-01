Обильные снегопады пройдут в Нижнем Тагиле на выходных

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Так, в субботу, 3 февраля, утром прогнозируется -10 градусов и снег. Это следует из данных Гисметео.
В обед будет -7, а вечером -8. Весь день будет снежно. Ветер не превысит 7 метров в секунду.
В воскресенье, 4 февраля, утром будет -8 градусов. Также прогнозируется снежная погода. К обеду осадки прекратятся. Ожидается -8 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют до -11 градусов.
Ранее сообщалось, что начало февраля будет достаточно теплым для зимы на всей территории региона.