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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Обильные снегопады пройдут в Нижнем Тагиле на выходных

Обильные снегопады пройдут в Нижнем Тагиле на выходных

1 февраля 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на выходных, 3–4 февраля, будет снежная погода. При этом ожидается до -10 градусов.

Так, в субботу, 3 февраля, утром прогнозируется -10 градусов и снег. Это следует из данных Гисметео.

В обед будет -7, а вечером -8. Весь день будет снежно. Ветер не превысит 7 метров в секунду.

В воскресенье, 4 февраля, утром будет -8 градусов. Также прогнозируется снежная погода. К обеду осадки прекратятся. Ожидается -8 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют до -11 градусов.

Ранее сообщалось, что начало февраля будет достаточно теплым для зимы на всей территории региона.

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#Нижний Тагил#Температура#Погода#Холода#Синоптики#Снегопады#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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