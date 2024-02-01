Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

В конце января в цене снова прибавил борщевой набор. Цена на картофель выросла в регионе до 26,23 рубля (+0,08%). Свежая белокочанная капуста подорожала до 33,79 рубля (+2,17%), репчатый лук — до 32,88 рубля (+1,58%). Стоимость свеклы возросла до 35,18 рубля (+2,97%), а моркови — до 42,73 рубля (+1,73%). Больше всего из овощей дороже стали огурцы — 253,52 рубля (+7,55%).