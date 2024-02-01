tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В Свердловской области огурцы подорожали на 7,5%

Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

1 февраля 2024, 14:20
Фото: 1MI

В Свердловской области огурцы подорожали на 7,5%

В Свердловской области в конце января больше всего поднялись цены на огурцы. Данные за неделю с 22 по 29 января предоставил Свердловскстат.

В конце января в цене снова прибавил борщевой набор. Цена на картофель выросла в регионе до 26,23 рубля (+0,08%). Свежая белокочанная капуста подорожала до 33,79 рубля (+2,17%), репчатый лук — до 32,88 рубля (+1,58%). Стоимость свеклы возросла до 35,18 рубля (+2,97%), а моркови — до 42,73 рубля (+1,73%). Больше всего из овощей дороже стали огурцы — 253,52 рубля (+7,55%).

Литр молока свердловчане в среднем покупали за 69,44 рубля (+0,15%), водки — за 683,33 рубля (+0,21%), килограмм курицы — за 216,76 рубля (+2,24%). Также подорожали говядина, рыба, колбаса и сосиски, сливочное и подсолнечное масло, ржаной хлеб и некоторые другие позиции из списка.

Немного подешевели помидоры, вермишель и макароны, сахар, печенье, чай, свинина и сыры.

Напомним, по данным на 29 января 2024 года в Свердловской области десяток яиц подешевел на 2,62%, до 120,14 рубля.

Молоко снова подорожало в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбург вернулась курица после аномальных морозовОгурцы, лук и капуста начали дорожать в Свердловской области67 рублей: молоко в Свердловской области достигло максимальной цены за год
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Яйца#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Сегодня, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Сегодня, 10:12
В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал
31 января, 14:03
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
31 января, 07:16
Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде
31 января, 09:35
Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года
31 января, 10:07