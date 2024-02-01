Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В конце января в цене снова прибавил борщевой набор. Цена на картофель выросла в регионе до 26,23 рубля (+0,08%). Свежая белокочанная капуста подорожала до 33,79 рубля (+2,17%), репчатый лук — до 32,88 рубля (+1,58%). Стоимость свеклы возросла до 35,18 рубля (+2,97%), а моркови — до 42,73 рубля (+1,73%). Больше всего из овощей дороже стали огурцы — 253,52 рубля (+7,55%).
Литр молока свердловчане в среднем покупали за 69,44 рубля (+0,15%), водки — за 683,33 рубля (+0,21%), килограмм курицы — за 216,76 рубля (+2,24%). Также подорожали говядина, рыба, колбаса и сосиски, сливочное и подсолнечное масло, ржаной хлеб и некоторые другие позиции из списка.
Немного подешевели помидоры, вермишель и макароны, сахар, печенье, чай, свинина и сыры.
Напомним, по данным на 29 января 2024 года в Свердловской области десяток яиц подешевел на 2,62%, до 120,14 рубля.