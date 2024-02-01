Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга в семь часов утра, а приземлиться в культурной столице в восемь часов утра по местному времени. Об этом стало известно из электронного табло в екатеринбургском аэропорту.
Авиарейс задержали до 7:35 часов. Почему время вылета воздушного борта было перенесено — в настоящее время не сообщается.
Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге отменили рейс самолета в Египет, который должен был вылететь после 00:00. По какой причине было принято решение об отмене — неизвестно.