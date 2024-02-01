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Updated Сегодня, 04:59

Авиарейс Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан

Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург

1 февраля 2024, 04:57
Фото: Midjourney

Авиарейс Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан

Вылет самолета из Екатеринбурга в Санкт-Петербург компании Smart Avia был задержан в аэропорту Кольцово. Он должен был состояться 1 февраля 2024 года.

Лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга в семь часов утра, а приземлиться в культурной столице в восемь часов утра по местному времени. Об этом стало известно из электронного табло в екатеринбургском аэропорту.

Авиарейс задержали до 7:35 часов. Почему время вылета воздушного борта было перенесено — в настоящее время не сообщается.

Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге отменили рейс самолета в Египет, который должен был вылететь после 00:00. По какой причине было принято решение об отмене — неизвестно.

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