Пенсионерка из Полевского отсудила 400 тысяч рублей за травму на скользком тротуаре

После произошедшего пенсионерка решила обратиться в суд к УК «Южное коммунальное предприятие». Она потребовала 600 тысяч в качестве компенсации и еще 6 тысяч рублей за то, что потратилась на лечение. Об этом сообщает свердловский облсуд.



В результате иск удовлетворили частично. Это 5 тысяч на лечение и 400 тысяч в качестве компенсации.



Ответчик пытался обжаловать это решение, но проверка показала, что представители УК обработали только территории около подъездов. Поэтому решение было оставлено в силе.