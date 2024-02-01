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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Пенсионерка из Полевского сломала ногу на тротуаре и отсудила у УК 400 тысяч

Пенсионерка из Полевского отсудила 400 тысяч рублей за травму на скользком тротуаре

1 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI

Пенсионерка из Полевского сломала ногу на тротуаре и отсудила у УК 400 тысяч

В феврале 2023 года 75-летняя жительница Полевского Нина вышла выгулять собаку, но упала на тротуаре и сломала ногу. Там было скользко, дорогу не обработали материалами против гололеда.

Встать самостоятельно пенсионерка не могла. Она осталась сидеть на дороге, пока ее не заметил сосед. Он вызвал скорую и занес пенсионерку в квартиру вместе с другими неравнодушными гражданами.

Врачи диагностировали у бабушки перелом ноги со смещением. Женщину положили в больницу.

После произошедшего пенсионерка решила обратиться в суд к УК «Южное коммунальное предприятие». Она потребовала 600 тысяч в качестве компенсации и еще 6 тысяч рублей за то, что потратилась на лечение. Об этом сообщает свердловский облсуд.

В результате иск удовлетворили частично. Это 5 тысяч на лечение и 400 тысяч в качестве компенсации.

Ответчик пытался обжаловать это решение, но проверка показала, что представители УК обработали только территории около подъездов. Поэтому решение было оставлено в силе.

Ранее сообщалось, что виновник ДТП под Нижним Тагилом заплатил за травму пассажирки 100 тысяч.

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#Происшествия#Травма#Больница#Суд#Гололед#Компенсация#Пенсионерка#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Полевское#Скользкий тротуар
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