Пенсионерка из Полевского отсудила 400 тысяч рублей за травму на скользком тротуаре

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Встать самостоятельно пенсионерка не могла. Она осталась сидеть на дороге, пока ее не заметил сосед. Он вызвал скорую и занес пенсионерку в квартиру вместе с другими неравнодушными гражданами.
Врачи диагностировали у бабушки перелом ноги со смещением. Женщину положили в больницу.
После произошедшего пенсионерка решила обратиться в суд к УК «Южное коммунальное предприятие». Она потребовала 600 тысяч в качестве компенсации и еще 6 тысяч рублей за то, что потратилась на лечение. Об этом сообщает свердловский облсуд.
В результате иск удовлетворили частично. Это 5 тысяч на лечение и 400 тысяч в качестве компенсации.
Ответчик пытался обжаловать это решение, но проверка показала, что представители УК обработали только территории около подъездов. Поэтому решение было оставлено в силе.
Ранее сообщалось, что виновник ДТП под Нижним Тагилом заплатил за травму пассажирки 100 тысяч.