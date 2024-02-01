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Updated Сегодня, 10:12

Пожилая женщина потерялась в Екатеринбурге и чуть не замерзла насмерть

Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС

1 февраля 2024, 10:12
Фото: МЧС по Свердловской области

Пожилая женщина потерялась в Екатеринбурге и чуть не замерзла насмерть

84-летняя женщина из Екатеринбурга потерялась около медучреждения №6 в зоне лесопарка. Инцидент случился 31 января 2024 года.

Вскоре сотрудники МЧС сумели найти пропавшую горожанку. Как оказалось, она провалилась в сугроб и замерзла. К тому же она устала и не смогла идти дальше, рассказали в пресс-службе спасательной службы Свердловской области.

Спасатели дали пенсионерке одеяло и сухую одежду, а также донесли ее на носилках в психоневрологическую больницу. После осмотра сотрудников скорой помощи екатеринбурженка отказалась от госпитализации. На такси ее отправили домой.

Напомним, 30 января 2024 года в Свердловской области пропала семилетняя девочка. Вскоре ее отыскали сотрудники полиции.

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