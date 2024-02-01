Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Вскоре сотрудники МЧС сумели найти пропавшую горожанку. Как оказалось, она провалилась в сугроб и замерзла. К тому же она устала и не смогла идти дальше, рассказали в пресс-службе спасательной службы Свердловской области.
Спасатели дали пенсионерке одеяло и сухую одежду, а также донесли ее на носилках в психоневрологическую больницу. После осмотра сотрудников скорой помощи екатеринбурженка отказалась от госпитализации. На такси ее отправили домой.
Напомним, 30 января 2024 года в Свердловской области пропала семилетняя девочка. Вскоре ее отыскали сотрудники полиции.