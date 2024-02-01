Похороны тренера Виталия Плешкова состоялись в Новоуральске

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Плешков воспитал многих профессиональных хоккеистов, в том числе Алексея Макеева и Романа Чемерикина, рассказал мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев в своем Telegram-канале.
Также глава города выразил соболезнования близким и родным людям Плешкова, а также отметил его добросовестную работу, любовь к хоккею и уважительное отношение к своим воспитанником.
Прощание с тренером хоккейной команды состоялось в спортшколе олимпийского резерва. На похороны пришло почти сто человек.
Напомним, 29 января 2024 года Плешков вместе со своей хоккейной командой возвращался с выездной серии игр. Известно, что у автобуса, в котором ехали спортсмены, лопнуло колесо, вследствие чего он столкнулся с автомобилем.