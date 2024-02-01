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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

С погибшим хоккейным тренером прошло прощание в Новоуральске

Похороны тренера Виталия Плешкова состоялись в Новоуральске

1 февраля 2024, 10:52
Фото: Telegram-канал Вячеслава Тюменцева

С погибшим хоккейным тренером прошло прощание в Новоуральске

В Новоуральске прошли похороны хоккейного тренера Виталия Плешкова, который погиб в ДТП.

Плешков воспитал многих профессиональных хоккеистов, в том числе Алексея Макеева и Романа Чемерикина, рассказал мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев в своем Telegram-канале.

Также глава города выразил соболезнования близким и родным людям Плешкова, а также отметил его добросовестную работу, любовь к хоккею и уважительное отношение к своим воспитанником.

Прощание с тренером хоккейной команды состоялось в спортшколе олимпийского резерва. На похороны пришло почти сто человек.

Напомним, 29 января 2024 года Плешков вместе со своей хоккейной командой возвращался с выездной серии игр. Известно, что у автобуса, в котором ехали спортсмены, лопнуло колесо, вследствие чего он столкнулся с автомобилем.

Стали известны детали жизни тренера, который погиб в ДТП на свердловской трассе
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