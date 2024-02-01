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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Иномарка протаранила фуру на ЕКАД

Range Rover на скорости протаранил фуру на ЕКАД

1 февраля 2024, 12:06
Фото: ИА «Ночные новости»

Иномарка протаранила фуру на ЕКАД

На 64-м километре ЕКАД, в районе поселка Медного, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Range Rover столкнулся с тягачом Volvo, который стоял с полуприцепом.

В результате удара передняя часть кроссовера была уничтожена. Несмотря на значительные разрушения, удалось избежать жертв. Согласно свидетельствам очевидцев, за рулем Range Rover находилась женщина, а в салоне ее автомобиля — 13-летний мальчик.

Отмечается, что увидев образовавшуюся пробку впереди, водитель автомобиля предприняла экстренное торможение, но не смогла избежать столкновения. По данным регионального УГИБДД, произошла задержка движения из-за пробки. Пострадавших, женщину и подростка, госпитализировали.

Ранее в Нижнем Тагиле автомобилист без водительского удоствоерения въехал в две иномарки. Один человек получил сотрясение мозга.

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#Происшествия#ДТП#Фура#Пробка#ЕКАД#Жертвы#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#Range Rover
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