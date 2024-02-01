Range Rover на скорости протаранил фуру на ЕКАД

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В результате удара передняя часть кроссовера была уничтожена. Несмотря на значительные разрушения, удалось избежать жертв. Согласно свидетельствам очевидцев, за рулем Range Rover находилась женщина, а в салоне ее автомобиля — 13-летний мальчик.
Отмечается, что увидев образовавшуюся пробку впереди, водитель автомобиля предприняла экстренное торможение, но не смогла избежать столкновения. По данным регионального УГИБДД, произошла задержка движения из-за пробки. Пострадавших, женщину и подростка, госпитализировали.
Ранее в Нижнем Тагиле автомобилист без водительского удоствоерения въехал в две иномарки. Один человек получил сотрясение мозга.