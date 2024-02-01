Семья погибшего военного из Каменска-Уральского отказывается его хоронить

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Двоюродный брат погибшего Вячеслава рассказал, что смерть мужчины наступила от сердечной недостаточности. Однако по словам командира, солдат скончался от ранений, сообщает Е1.
Из-за этого семья мужчины переживает, что не сможет получить выплаты от российского президента в размере пяти миллионов рублей. Ведь эти деньги могут получить только родные солдат, которые погибли от каких-либо ранений.
Поэтому мама погибшего настояла на вскрытии гроба. В результате обнаружились ожоги и гематомы. Семья пожаловалсь в СК. Местный военный комиссар Евгений Кудинов сообщил, что оценить ранения военного могут только медики и специалисты. Поэтому родственникам предстоит добиваться возбуждения уголовного дела.
Ранее свердловчанин добивался выплаты в три миллиона рублей за ранение на СВО.