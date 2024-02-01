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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

5 млн хочет получить семья военного из Каменска-Уральского после его смерти

Семья погибшего военного из Каменска-Уральского отказывается его хоронить

1 февраля 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney

5 млн хочет получить семья военного из Каменска-Уральского после его смерти

В течение недели в Каменске-Уральском не удается провести похороны 47-летнего Вячеслава Сараева, погибшего на СВО. Родственники отказываются участвовать в траурной церемонии до выяснения точной причины гибели солдата.

Двоюродный брат погибшего Вячеслава рассказал, что смерть мужчины наступила от сердечной недостаточности. Однако по словам командира, солдат скончался от ранений, сообщает Е1.

Из-за этого семья мужчины переживает, что не сможет получить выплаты от российского президента в размере пяти миллионов рублей. Ведь эти деньги могут получить только родные солдат, которые погибли от каких-либо ранений.

Поэтому мама погибшего настояла на вскрытии гроба. В результате обнаружились ожоги и гематомы. Семья пожаловалсь в СК. Местный военный комиссар Евгений Кудинов сообщил, что оценить ранения военного могут только медики и специалисты. Поэтому родственникам предстоит добиваться возбуждения уголовного дела.

Ранее свердловчанин добивался выплаты в три миллиона рублей за ранение на СВО.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Владимир Путин#Смерть#Деньги#Уголовное дело#Медики#Похороны#Выплаты#18+#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина#Военный комиссар
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