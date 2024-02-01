Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%

Согласно статистике, предоставленной Свердловскстатом, самую большую зарплату в 112 тысяч рублей имели работники, занимающиеся научными исследованиями и разработками. На втором месте по доходам на работе следуют, как и в предыдущие месяцы, свердловчане, которые страхуют и финансируют клиентов (107 тысяч рублей).