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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Свердловской области увеличилась средняя заработная плата

Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%

1 февраля 2024, 12:59
Фото: 1MI

В Свердловской области увеличилась средняя заработная плата

За последний год заработная плата по полному кругу организаций выросла на 16,3% и составила на ноябрь 2023 года 66,4 тысячи рублей.

Согласно статистике, предоставленной Свердловскстатом, самую большую зарплату в 112 тысяч рублей имели работники, занимающиеся научными исследованиями и разработками. На втором месте по доходам на работе следуют, как и в предыдущие месяцы, свердловчане, которые страхуют и финансируют клиентов (107 тысяч рублей).

Жители региона, работающие в сфере связи и информатики, в среднем получали 102 тысячи рублей. Сотрудники обрабатывающих производств — 74,5 тысячи рублей, а промышленных — 72,8 тысячи рублей.

Как и ранее, самую низкую заработную плату в Свердловской области получали люди, которые обслуживают гостиницы и предприятия общественного питания (36,2 тысячи рублей). Врачи имели заработок в 56,6 тысячи рублей, работники образования — 53,3 тысячи.

Напомним, ранее в Свердловской области средняя зарплата выросла на 18,5% и составила 65,9 тысячи рублей.

Более 50% жителей Свердловской области чаще увольняются из-за низких зарплат
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