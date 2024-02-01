Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Согласно статистике, предоставленной Свердловскстатом, самую большую зарплату в 112 тысяч рублей имели работники, занимающиеся научными исследованиями и разработками. На втором месте по доходам на работе следуют, как и в предыдущие месяцы, свердловчане, которые страхуют и финансируют клиентов (107 тысяч рублей).
Жители региона, работающие в сфере связи и информатики, в среднем получали 102 тысячи рублей. Сотрудники обрабатывающих производств — 74,5 тысячи рублей, а промышленных — 72,8 тысячи рублей.
Как и ранее, самую низкую заработную плату в Свердловской области получали люди, которые обслуживают гостиницы и предприятия общественного питания (36,2 тысячи рублей). Врачи имели заработок в 56,6 тысячи рублей, работники образования — 53,3 тысячи.
Напомним, ранее в Свердловской области средняя зарплата выросла на 18,5% и составила 65,9 тысячи рублей.