Суд не будет рассматривать иск жителя Нижнего Тагила к блогеру Аязу Шабутдинову

Ранее блогера Шабутдинова задержали на съемной квартире по обвинению в мошенничестве. Восемь предпринимателей обратились с обвинениями, утверждая, что они утратили общую сумму в 5 млн рублей, вкладывая в программу блогера, которая якобы гарантировала возможность высокодоходного бизнеса.