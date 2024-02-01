tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Суд прекратил производство по иску жителя Нижнего Тагила к Аязу Шабутдинову

Суд не будет рассматривать иск жителя Нижнего Тагила к блогеру Аязу Шабутдинову

1 февраля 2024, 13:35
Фото: 1MI

Суд прекратил производство по иску жителя Нижнего Тагила к Аязу Шабутдинову

Процесс, связанный с иском уральца к блогеру Аязу Шабутдинову и ООО «Лайк центр», был прекращен Арбитражным судом Москвы.

Ранее житель Нижнего Тагила Максим подал иск о невыплате дивидендов в размере 7 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Сгласно материалам дела, суд прекратил производство по делу, так как истец Михаил отказался от своих исковых требований.

Ранее блогера Шабутдинова задержали на съемной квартире по обвинению в мошенничестве. Восемь предпринимателей обратились с обвинениями, утверждая, что они утратили общую сумму в 5 млн рублей, вкладывая в программу блогера, которая якобы гарантировала возможность высокодоходного бизнеса.

Свердловский блогер остался под арестом по решению суда после критики СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Блогер Уланова из Екатеринбурга продолжает работать после обвинений в мошенничествеНайдены новые жертвы мошенничества блогера Улановой из Екатеринбурга«Охотятся за козявками»: полковник из Екатеринбурга о блогерах, пишущих о ЧП в Тагиле
#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Мошенничество#Иск#Блогер#Истец#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Аяз Шабутдинов#Исковые требования
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Сегодня, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Сегодня, 10:12
В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал
31 января, 14:03
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
31 января, 07:16
Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде
31 января, 09:35
Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года
31 января, 10:07