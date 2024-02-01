Суд не будет рассматривать иск жителя Нижнего Тагила к блогеру Аязу Шабутдинову

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Ранее житель Нижнего Тагила Максим подал иск о невыплате дивидендов в размере 7 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Сгласно материалам дела, суд прекратил производство по делу, так как истец Михаил отказался от своих исковых требований.
Ранее блогера Шабутдинова задержали на съемной квартире по обвинению в мошенничестве. Восемь предпринимателей обратились с обвинениями, утверждая, что они утратили общую сумму в 5 млн рублей, вкладывая в программу блогера, которая якобы гарантировала возможность высокодоходного бизнеса.