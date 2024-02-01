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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Перевозчика из Нижнего Тагила обязали оповещать инвалидов об остановках

Тагильский перевозчик откладывает внедрение оповещений инвалидов об остановках

1 февраля 2024, 06:05
Фото: 1MI

Перевозчика из Нижнего Тагила обязали оповещать инвалидов об остановках

ООО «Техноком» из Нижнего Тагила по решению суда обязали установить в автобусах звуковое и визуальное оповещение об остановках для инвалидов. Однако компания отказалась это сделать и подала апелляцию.

25 апреля 2023 года перевозчику было выдано представление прокуратуры о том, что в транспорте нарушаются права инвалидов. В ведомстве указали, что нарушения в 118 автобусах необходимо устранить в течение полугода и установить там системы оповещения пассажиров.

«Техноком» удовлетворил заявленные требования частично. В компании приняли решение возложить на водителей обязанность объявлять об остановках устно, — выяснила редакция TagilCity.ru.

Тогда прокурор Тагилстроевского района в ноябре 2023 года обратился с иском в суд, так как в ведомстве полагали, что оснований для увеличения срока для устранения нарушения не имеется. А представитель перевозчика просил увеличить его до 12 месяцев.

Однако учитывая социальную значимость спора и пользование общественным транспортом неограниченным количеством пассажиров, в том числе и инвалидами, суд вынес решение в пользу истца.

Перевозчик не согласился с этим и обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. Дело там будет рассматриваться в середине февраля 2024 года.

Напомним, ранее ООО «Техноком» из Нижнего Тагила обязали установить в автобусах видеокамеры и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

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