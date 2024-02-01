Тагильский ВГОК не наказан за отсутствие санитарной зоны на шахте

На суде ответчик указал, что предприятие уже разработало проект санитарно-защитной зоны промплощадки шахты «Южная» и Центрального карьера. Он направлен в Центр гигиены и эпидемиологии для проведения эпидемиологической экспертизы. Однако там нашли некоторые нарушения в документации. В настоящее время ВГОК устраняет замечания.