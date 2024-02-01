tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Нижнем Тагиле суд не наказал ВГОК за отсутствие санитарно-защитной зоны

Тагильский ВГОК не наказан за отсутствие санитарной зоны на шахте

1 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле суд не наказал ВГОК за отсутствие санитарно-защитной зоны

Роспотребнадзор Свердловской области обратился с иском в суд к тагильскому ОАО «ВГОК», чтобы предприятие установило санитарно-защитную зону на шахтах. Однако жалоба осталась без удовлетворения.

Дело рассматривал Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Заседание прошло 12 декабря 2023 года.

Проверка показала, что ВГОК добывает руды открытым и подземным способом на шахте в Кушвинском ГО. Промышленная площадка размещена на двух земельных участках. Объекты шахты «Южная» оказывают влияние на окружающую среду, поэтому необходима организация санитарно-защитной зоны для указанных объектов.

На суде ответчик указал, что предприятие уже разработало проект санитарно-защитной зоны промплощадки шахты «Южная» и Центрального карьера. Он направлен в Центр гигиены и эпидемиологии для проведения эпидемиологической экспертизы. Однако там нашли некоторые нарушения в документации. В настоящее время ВГОК устраняет замечания.

Процедура сложная, за это время изменилось законодательство, поэтому требуется проведение дополнительных работ. Проект санитарно-защитной зоны разработан и был передан для экспертизы. Экспертное заключение не выдано. Указано на наличие замечаний, устранением которых ОАО «ВГОК» занимается, — выяснила редакция TagilCIty.ru.

Суд принял во внимание доводы, приведенные представителями предприятия. В результате в иске было отказано в полном объеме.

Напомним, ранее после проверки Роспотребнадзора ВГОК был оштрафован на 410 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил.

ВГОК в Нижнем Тагиле получил предписание из-за выбросов и сточных вод
Узнать подробнее
Читайте также:
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налоговВГОК начнет консервацию шахты «Магнетитовая» в Нижнем ТагилеПод землей были люди. В шахте тагильского ВГОКа произошел пожар
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Суд#Иск#Вгок#Росприроднадзор#Екатеринбург#Евгения Сафина#Санитарно-защитная зона
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Сегодня, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Сегодня, 10:12
В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал
31 января, 14:03
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
31 января, 07:16
Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде
31 января, 09:35
Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года
31 января, 10:07