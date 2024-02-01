Тагильский ВГОК не наказан за отсутствие санитарной зоны на шахте

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Дело рассматривал Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Заседание прошло 12 декабря 2023 года.
Проверка показала, что ВГОК добывает руды открытым и подземным способом на шахте в Кушвинском ГО. Промышленная площадка размещена на двух земельных участках. Объекты шахты «Южная» оказывают влияние на окружающую среду, поэтому необходима организация санитарно-защитной зоны для указанных объектов.
На суде ответчик указал, что предприятие уже разработало проект санитарно-защитной зоны промплощадки шахты «Южная» и Центрального карьера. Он направлен в Центр гигиены и эпидемиологии для проведения эпидемиологической экспертизы. Однако там нашли некоторые нарушения в документации. В настоящее время ВГОК устраняет замечания.
Процедура сложная, за это время изменилось законодательство, поэтому требуется проведение дополнительных работ. Проект санитарно-защитной зоны разработан и был передан для экспертизы. Экспертное заключение не выдано. Указано на наличие замечаний, устранением которых ОАО «ВГОК» занимается, — выяснила редакция TagilCIty.ru.
Суд принял во внимание доводы, приведенные представителями предприятия. В результате в иске было отказано в полном объеме.
Напомним, ранее после проверки Роспотребнадзора ВГОК был оштрафован на 410 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил.