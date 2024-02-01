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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Нижнем Тагиле ВГОК наказали за нарушения правил промышленной безопасности

Тагильский ВГОК оштрафован на 100 тысяч за нарушения правил промышленной безопасности

1 февраля 2024, 10:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ВГОК наказали за нарушения правил промышленной безопасности

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из Нижнего Тагила заплатит штраф в 100 тысяч рублей, так как на предприятии нарушались правила промышленной безопасности. Кроме того, ВГОКу на 30 суток запретили использовать электровоз.

Проверки проводились на предприятии в декабре 2023 года. Выяснилось, что на шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле при разработке рудника подземным способом эксплуатировался электровоз, который не прошел экспертизу по правилам промышленной безопасности.

Эксплуатация технически неисправного устройства создает угрозу жизни и здоровью работникам предприятия. 20 декабря юрлицу было выдано предписание об устранении указанного нарушения в срок до 1 июня 2024 года, — выяснила редакция TagilCity.ru.

В результате, по решению суда ВГОК был признан виновным. Предприятию вынесено наказание о приостановлении деятельности по эксплуатации электровоза на 30-дневный срок.

Другая проверка прошла на руднике «Центральный» в Кушве. Там были обнаружены два электровоза и четыре грузовых вагона, которые также использовались без проведения необходимых экспертиз. Кроме того, предприятие не смогло предоставить свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ вспомогательной горноспасательной команды карьера.

Принимая во внимание представленные в материалы дела документы о крайне негативном финансовом положении ОАО «ВГОК» и учитывая, что сумма штрафа является значительной, предприятию судья назначил минимальное наказание в 100 тысяч рублей.

Ранее, тагильский ВГОК получил штраф в 410 тысяч рублей за слив нечистот в реку. Проверку проводил Роспотребнадзор.

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