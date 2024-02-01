Тагильский ВГОК оштрафован на 100 тысяч за нарушения правил промышленной безопасности

Другая проверка прошла на руднике «Центральный» в Кушве. Там были обнаружены два электровоза и четыре грузовых вагона, которые также использовались без проведения необходимых экспертиз. Кроме того, предприятие не смогло предоставить свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ вспомогательной горноспасательной команды карьера.