Тагильский ВГОК оштрафован на 100 тысяч за нарушения правил промышленной безопасности

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Проверки проводились на предприятии в декабре 2023 года. Выяснилось, что на шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле при разработке рудника подземным способом эксплуатировался электровоз, который не прошел экспертизу по правилам промышленной безопасности.
Эксплуатация технически неисправного устройства создает угрозу жизни и здоровью работникам предприятия. 20 декабря юрлицу было выдано предписание об устранении указанного нарушения в срок до 1 июня 2024 года, — выяснила редакция TagilCity.ru.
В результате, по решению суда ВГОК был признан виновным. Предприятию вынесено наказание о приостановлении деятельности по эксплуатации электровоза на 30-дневный срок.
Другая проверка прошла на руднике «Центральный» в Кушве. Там были обнаружены два электровоза и четыре грузовых вагона, которые также использовались без проведения необходимых экспертиз. Кроме того, предприятие не смогло предоставить свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ вспомогательной горноспасательной команды карьера.
Принимая во внимание представленные в материалы дела документы о крайне негативном финансовом положении ОАО «ВГОК» и учитывая, что сумма штрафа является значительной, предприятию судья назначил минимальное наказание в 100 тысяч рублей.
Ранее, тагильский ВГОК получил штраф в 410 тысяч рублей за слив нечистот в реку. Проверку проводил Роспотребнадзор.