Тело пропавшего военного вытащили из реки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Военный Дмитрий Комененко, который исчез в ночное время с 27 на 28 января после драки у бара в Екатеринбурге, найден мертвым. Его тело найдено в реке.
Труп был найден в утреннее время 1 февраля в районе Дендропарка, сообщает «ЛизаАлерт». Молодому человеку было 20 лет.
Известно, что в тот день после драки Дмитрий ушел неизвестно куда без документов, телефона, ключей и куртки. Его долго искали.
По словам подруги умершего, в городе расклеивали объявления о поиске мужчины, пишет Е1. По камерам полицейским стало известно, в каком направлении ушел парень. Так как он ушел к реке, к поискам подключили водолазов.
В силовых структурах сообщили, что военный упал в воду и пытался выбраться и даже содрал кожу, но у него ничего не вышло. Смерть не носит криминального характера.
Ранее сообщалось, что после гибели 8-летней девочки в Артемовском организована проверка. Малышка провалилась вышла на водоем и провалилась.