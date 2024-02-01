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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Труп военного найден в реке в Екатеринбурге

Тело пропавшего военного вытащили из реки в Екатеринбурге

1 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI

Труп военного найден в реке в Екатеринбурге

Тело пропавшего военного было найдено недалеко от Дендрологического парка в Екатеринбурге.

Военный Дмитрий Комененко, который исчез в ночное время с 27 на 28 января после драки у бара в Екатеринбурге, найден мертвым. Его тело найдено в реке.

Труп был найден в утреннее время 1 февраля в районе Дендропарка, сообщает «ЛизаАлерт». Молодому человеку было 20 лет.

Известно, что в тот день после драки Дмитрий ушел неизвестно куда без документов, телефона, ключей и куртки. Его долго искали.

По словам подруги умершего, в городе расклеивали объявления о поиске мужчины, пишет Е1. По камерам полицейским стало известно, в каком направлении ушел парень. Так как он ушел к реке, к поискам подключили водолазов.

В силовых структурах сообщили, что военный упал в воду и пытался выбраться и даже содрал кожу, но у него ничего не вышло. Смерть не носит криминального характера.

Ранее сообщалось, что после гибели 8-летней девочки в Артемовском организована проверка. Малышка провалилась вышла на водоем и провалилась.

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