Тело пропавшего военного вытащили из реки в Екатеринбурге

По словам подруги умершего, в городе расклеивали объявления о поиске мужчины, пишет Е1. По камерам полицейским стало известно, в каком направлении ушел парень. Так как он ушел к реке, к поискам подключили водолазов.



В силовых структурах сообщили, что военный упал в воду и пытался выбраться и даже содрал кожу, но у него ничего не вышло. Смерть не носит криминального характера.