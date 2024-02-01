Три человека пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По словам начальника отдела пропаганды регионального УГИБДД Галины Кравченко, авария произошла 1 февраля.
Движение по трассе было ограничено. По предварительным данным, механические повреждения получили девять машин. Назначена проверка, — сообщила Галина Кравченко.
Известно, что медики из Богдановича оперативно прибыли на место аварии. Они оказали помощь двоим пострадавшим, а еще одного человека отвезли в больницу, сообщили в Минздраве.
На месте ДТП имеется угроза взрыва баллона с газом, который находится в одной из машин. Поэтому на месте продолжают дежурить специалисты.
Ранее сообщалось, что среди девяти столкнувшихся машин — пять грузовиков. Так как движение ограничего в обоих направлениях, объехать его можно по трассе Грязновское — Асбест через Сухой Лог.