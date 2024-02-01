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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Девять машин столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Три человека пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

1 февраля 2024, 08:47
Фото: Минздрав Свердловской области

Девять машин столкнулись на трассе под Екатеринбургом

На 78 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошла массовая авария. Пострадали три человека, два госпитализированы.

По словам начальника отдела пропаганды регионального УГИБДД Галины Кравченко, авария произошла 1 февраля.

Движение по трассе было ограничено. По предварительным данным, механические повреждения получили девять машин. Назначена проверка, — сообщила Галина Кравченко.
Фото: Минздрав Свердловской области

Известно, что медики из Богдановича оперативно прибыли на место аварии. Они оказали помощь двоим пострадавшим, а еще одного человека отвезли в больницу, сообщили в Минздраве.

На месте ДТП имеется угроза взрыва баллона с газом, который находится в одной из машин. Поэтому на месте продолжают дежурить специалисты.

Ранее сообщалось, что среди девяти столкнувшихся машин — пять грузовиков. Так как движение ограничего в обоих направлениях, объехать его можно по трассе Грязновское — Асбест через Сухой Лог.

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#Проверка#ДТП#Трасса#Богданович#Минздрав#Госпитализация#Медики#Пострадавшие#Ограничение движения#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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