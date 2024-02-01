Трупы животных найдены на детской площадке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
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Updated Сегодня, 12:58
Эта территория в последнее время часто попадает в новости. Горожане считают, что виновны в этом торговцы, пишет «Новый день».
У нас здесь рынок близко, по-видимому, оттуда переносят, потому что это уже не первый случай, — сказал екатеринбуржец.
В администрации Железнодорожного района не смогли предоставить комментарии по данной ситуации. Отмечается, что оператору по вывозу твердых коммунальных отходов пришлось вмешаться.
Специализированный транспорт направился на место и провел вывоз останков животных. Теперь их утилизируют в крематории, как это погалается по закону.
Ранее в Нижнем Тагиле ликвидировали свалку останков животных.