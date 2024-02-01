tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Останки животных разбросаны по детплощадке в Екатеринбурге

Трупы животных найдены на детской площадке в Екатеринбурге

1 февраля 2024, 12:56
Фото: «Новый день»

Останки животных разбросаны по детплощадке в Екатеринбурге

Вновь в Екатеринбурге обнаружены останки мертвых животных на площадке, расположенной рядом с детсадом на улице Минометчиков.

Эта территория в последнее время часто попадает в новости. Горожане считают, что виновны в этом торговцы, пишет «Новый день».

У нас здесь рынок близко, по-видимому, оттуда переносят, потому что это уже не первый случай, — сказал екатеринбуржец.

В администрации Железнодорожного района не смогли предоставить комментарии по данной ситуации. Отмечается, что оператору по вывозу твердых коммунальных отходов пришлось вмешаться.

Специализированный транспорт направился на место и провел вывоз останков животных. Теперь их утилизируют в крематории, как это погалается по закону.

Ранее в Нижнем Тагиле ликвидировали свалку останков животных.

Ущерб от незаконной свалки в Ступино превысил 18 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Среднеуральске ликвидировали незаконную свалкуВ Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц104 несанкционированные свалки выявили за год в Свердловской области
#Происшествия#Рынок#Законодательство#Крематорий#Утилизация#Торговцы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Останки животных#Детский сад
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Сегодня, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Сегодня, 10:12
В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал
31 января, 14:03
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
31 января, 07:16
Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде
31 января, 09:35
Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года
31 января, 10:07