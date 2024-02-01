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Updated Сегодня, 15:47

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице 22-го Партсъезда

Улицу 22-го Партсъезда в Екатеринбурге перекроют на месяц из-за монтажа канализации

1 февраля 2024, 15:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице 22-го Партсъезда

Работы по выносу канализационной сети начинаются на улице 22-го Партсъезда на Уралмаше. Водителям до 7 марта придется пользоваться объездными путями.

Ремонт участка улицы по плану продлится более месяца — с 12 февраля по 7 марта, информируют в мэрии Екатеринбурга.

Уточняется, что меры приняты в связи с началом работ по монтажу канализационной системы — их проводит застройщик «Астон. Время». Автолюбителям придется выбирать другие маршруты.

Объехать улицу 22-го Партсъезда можно будет по проспекту Орджоникидзе, а также улицам 40 лет Октября, Машиностроителей и Банникова.

Ранее водители в Екатеринбурге пожаловались на огромные колеи, которые приходится преодолевать на проспекте Ленина.

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#Дорога#Ремонт#Движение#Канализация#Машины#Объезд#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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