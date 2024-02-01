Улицу 22-го Партсъезда в Екатеринбурге перекроют на месяц из-за монтажа канализации

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Ремонт участка улицы по плану продлится более месяца — с 12 февраля по 7 марта, информируют в мэрии Екатеринбурга.
Уточняется, что меры приняты в связи с началом работ по монтажу канализационной системы — их проводит застройщик «Астон. Время». Автолюбителям придется выбирать другие маршруты.
Объехать улицу 22-го Партсъезда можно будет по проспекту Орджоникидзе, а также улицам 40 лет Октября, Машиностроителей и Банникова.
Ранее водители в Екатеринбурге пожаловались на огромные колеи, которые приходится преодолевать на проспекте Ленина.