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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Съемное жилье в Екатеринбурге подорожало на 7 тысяч за год

В Екатеринбурге съемное жилье подорожало до 40 тысяч в месяц

1 февраля 2024, 06:36
Фото: 1MI

Съемное жилье в Екатеринбурге подорожало на 7 тысяч за год

Арендное жилье подорожало в Екатеринбурге. В последнее время цены выросли, в среднем, на 5-7 тысяч рублей за год.

Однокомнатную квартиру сейчас можно арендовать за 25-28 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 35-39 тысяч, а трехкомнатную — за 70 тысяч рублей.

Подорожала и посуточная аренда, отметили сотрудники «Домклика». Расценки в уральской столице возросли на 33% за год.

Причин для этого несколько: условия ипотечного кредитования изменились, поэтому некоторые россияне решили пока не покупать квартиры, а снимать.

К тому же приток людей в Екатеринбург вырос. Также дорожает не только аренда, а практически все — еда, коммуналка и так далее.

Наибольшей востребованностью, как и прежде, у арендаторов пользуются квартиры-студии и однушки, многокомнатной жилье снимают редко.

Самым дорогостоящим считается Ленинский район. Затем следует Октябрьский и Академический и Железнодорожный район. Дешевле всего жить на Уралмаше, Эльмаше и Химмаше. Специалисты считают, что сейчас арендаторы будут внимательнее присматриваться к квартирам на окраинах, так как там снять их дешевле.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области менее 60% семей с детьми могут снять двухкомнатную квартиру.

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#Общество#Цены#Ленинский район#Уралмаш#Квартиры#Подорожание#Арендаторы#Екатеринбург#Академический район#Дарья Сорокина#Октябрьский район#Химмаш
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