В Екатеринбурге съемное жилье подорожало до 40 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Однокомнатную квартиру сейчас можно арендовать за 25-28 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 35-39 тысяч, а трехкомнатную — за 70 тысяч рублей.
Подорожала и посуточная аренда, отметили сотрудники «Домклика». Расценки в уральской столице возросли на 33% за год.
Причин для этого несколько: условия ипотечного кредитования изменились, поэтому некоторые россияне решили пока не покупать квартиры, а снимать.
К тому же приток людей в Екатеринбург вырос. Также дорожает не только аренда, а практически все — еда, коммуналка и так далее.
Наибольшей востребованностью, как и прежде, у арендаторов пользуются квартиры-студии и однушки, многокомнатной жилье снимают редко.
Самым дорогостоящим считается Ленинский район. Затем следует Октябрьский и Академический и Железнодорожный район. Дешевле всего жить на Уралмаше, Эльмаше и Химмаше. Специалисты считают, что сейчас арендаторы будут внимательнее присматриваться к квартирам на окраинах, так как там снять их дешевле.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области менее 60% семей с детьми могут снять двухкомнатную квартиру.