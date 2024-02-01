В Екатеринбурге съемное жилье подорожало до 40 тысяч в месяц

Самым дорогостоящим считается Ленинский район. Затем следует Октябрьский и Академический и Железнодорожный район. Дешевле всего жить на Уралмаше, Эльмаше и Химмаше. Специалисты считают, что сейчас арендаторы будут внимательнее присматриваться к квартирам на окраинах, так как там снять их дешевле.