В Кушве сохраняется непростая ситуация на станции скорой помощи

Сотрудники скорой помощи рассказали изданию 66.ru, что после того, как об их проблеме узнал президент во время прямой линии, с проверкой в город приехал глава Минздрава региона Андрей Карлов. Однако ничего не изменилось: зарплаты по-прежнему низкие, а работать приходится много.