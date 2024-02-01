tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Медики скорой помощи в Кушве начали работать в режиме «итальянской забастовки»

В Кушве сохраняется непростая ситуация на станции скорой помощи

1 февраля 2024, 17:13
Фото: 1MI

Медики скорой помощи в Кушве начали работать в режиме «итальянской забастовки»

В Кушве врачи и фельдшеры, работающие на местной станции скорой помощи, продолжают жаловаться на низкие зарплаты и сложные условия труда. Проверки Минздрава после жалобы Путину ничего не изменили.

Сотрудники скорой помощи рассказали изданию 66.ru, что после того, как об их проблеме узнал президент во время прямой линии, с проверкой в город приехал глава Минздрава региона Андрей Карлов. Однако ничего не изменилось: зарплаты по-прежнему низкие, а работать приходится много.

Руководство ЦРБ, по словам медиков, не идет на контакт, поэтому с 1 февраля принято решение о начале так называемой «итальянской забастовки», когда обязанности выполняются только строго в рамках служебных обязанностей и без дополнительных смен.

Вместе с тем в пресс-службе Минздрава проблемы на станции СП в Кушве не подтверждают. По данным ведомства, на линии работают три бригады и все вызовы обслуживаются без промедлений.

Урегулировать ситуацию пытается первичная профсоюзная организация кушвинской скорой помощи.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга с гнойной ангиной и температурой восемь часов стояла в очереди, чтобы попасть к лору.

Читайте также:
Свердловские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты. Ожидается проверкаСвердловский минздрав изменит условия труда протестующим врачам из КушвыМинистр здравоохранения Свердловской области нагрянул в Кушву из-за зарплат медиков
#Кушва#Владимир Путин#Скорая помощь#Минздрав#Забастовка#Зарплаты#Медики#Путин#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Сегодня, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Сегодня, 10:12
В Нижнем Тагиле только в 76 маршрутках появился безнал
31 января, 14:03
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
31 января, 07:16
Надвигается снегопад. Госавтоинспекция предупредила свердловчан о непогоде
31 января, 09:35
Будут ли магнитные бури в Свердловской области в феврале 2024 года
31 января, 10:07