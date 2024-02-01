В Кушве сохраняется непростая ситуация на станции скорой помощи

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Сотрудники скорой помощи рассказали изданию 66.ru, что после того, как об их проблеме узнал президент во время прямой линии, с проверкой в город приехал глава Минздрава региона Андрей Карлов. Однако ничего не изменилось: зарплаты по-прежнему низкие, а работать приходится много.
Руководство ЦРБ, по словам медиков, не идет на контакт, поэтому с 1 февраля принято решение о начале так называемой «итальянской забастовки», когда обязанности выполняются только строго в рамках служебных обязанностей и без дополнительных смен.
Вместе с тем в пресс-службе Минздрава проблемы на станции СП в Кушве не подтверждают. По данным ведомства, на линии работают три бригады и все вызовы обслуживаются без промедлений.
Урегулировать ситуацию пытается первичная профсоюзная организация кушвинской скорой помощи.
Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга с гнойной ангиной и температурой восемь часов стояла в очереди, чтобы попасть к лору.