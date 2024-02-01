В Нижнем Тагиле на Вагонке вандалы с корнем вырвали световые конструкции

Вандалы испортили сквер на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Пионерском сквере на Вагонке в Нижнем Тагиле вандалы выдернули с корнем и световые конструкции, которые ббыли встроены в фонтанный комплекс. Это место реконструировали пять лет назад.