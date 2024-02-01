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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Вандалы испортили сквер на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Вагонке вандалы с корнем вырвали световые конструкции

1 февраля 2024, 07:02
Фото: 1MI

Вандалы испортили сквер на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Пионерском сквере на Вагонке в Нижнем Тагиле вандалы выдернули с корнем и световые конструкции, которые ббыли встроены в фонтанный комплекс. Это место реконструировали пять лет назад.

Тогда это место превратилось из заброшенного в комфортную территорию. Здесь в том числе был воссоздали фонтан. Об этом напомнил глава города Владислав Пинаев.

Зачем ломать и крушить то, что сделано для всех, — задался вопросом мэр города.

Известно, что хулиганы засветились на записях видеокамер. В мэрии уже оценили причиненный ущерб и передали информацию в правоохранительные органы. Злоумышленников планируют разыскать и привлечь в ответственности.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вандалы бьют стекла в такси и воруют деньги и магнитолы.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Вагонка#Реконструкция#Пионерский сквер#Ущерб#Вандалы#Камеры#Фонтан#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Камеры видеонаблюдения
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