В Нижнем Тагиле на Вагонке вандалы с корнем вырвали световые конструкции

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Тогда это место превратилось из заброшенного в комфортную территорию. Здесь в том числе был воссоздали фонтан. Об этом напомнил глава города Владислав Пинаев.
Зачем ломать и крушить то, что сделано для всех, — задался вопросом мэр города.
Известно, что хулиганы засветились на записях видеокамер. В мэрии уже оценили причиненный ущерб и передали информацию в правоохранительные органы. Злоумышленников планируют разыскать и привлечь в ответственности.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вандалы бьют стекла в такси и воруют деньги и магнитолы.