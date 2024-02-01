В школе №55 в Талице отремонтируют фундамент, кровлю и заменят батареи

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В школе будут отремонтированы крыша, фундамент и наружная часть здания, а также рабочие поставят новые системы канализации, вентиляции, батареи и системы холодного и горячего водоснабжения, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Также работы будут проведены и в учебных кабинетах. В них появятся современные технические оборудования для обучения.
На время реконструкционных работ в школе учеников временно переведут в местный лесотехнический колледж.
Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле снова начала работать школа №32, которая была закрыта на капремонт.