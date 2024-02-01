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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Школа №55 в Талице закроется на капитальный ремонт

В школе №55 в Талице отремонтируют фундамент, кровлю и заменят батареи

1 февраля 2024, 04:31
Фото: 1MI

Школа №55 в Талице закроется на капитальный ремонт

В Талице будет проведен капитальный ремонт в школе №55. Работы в учебном учреждении планируется начать в феврале 2024 года.

В школе будут отремонтированы крыша, фундамент и наружная часть здания, а также рабочие поставят новые системы канализации, вентиляции, батареи и системы холодного и горячего водоснабжения, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Также работы будут проведены и в учебных кабинетах. В них появятся современные технические оборудования для обучения.

На время реконструкционных работ в школе учеников временно переведут в местный лесотехнический колледж.

Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле снова начала работать школа №32, которая была закрыта на капремонт.

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