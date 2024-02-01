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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:49

Свердловские школьники придумали «умный» подводный беспилотник

В воде не тонет: юные уральские изобретатели создали уникальный дрон

1 февраля 2024, 09:35
Фото: 1MI

Свердловские школьники придумали «умный» подводный беспилотник

Группа школьников из Свердловской области после обучения в федеральном центре «Сириус» спроектировала уникальный беспилотник для использования под водой, сообщили в департаменте информполитики региона.

В ведомстве рассказали, что юные гении спроектировали прототип подводного беспилотника. Аппарат умеет снимать и передавать видео с помощью беспроводного интернета. Также школьники сами создали приложение, которое управляет дроном и способно стабилизировать изображение при работе в потоке воды.

На обучение будущих инженеров регион выделил около 12 миллионов рублей. Всего курс по этой программе уже прошли более 1300 школьников.

Ранее в мэрии Екатеринбурга упрекнули представителей СМИ за то, что они плохо отзываются об учителях и тем самым снижают престиж профессии педагога.

#Общество#Дети#Свердловская область#Образование#Техника#Технологии#Беспилотник#Сириус#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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