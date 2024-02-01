В воде не тонет: юные уральские изобретатели создали уникальный дрон

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В ведомстве рассказали, что юные гении спроектировали прототип подводного беспилотника. Аппарат умеет снимать и передавать видео с помощью беспроводного интернета. Также школьники сами создали приложение, которое управляет дроном и способно стабилизировать изображение при работе в потоке воды.
На обучение будущих инженеров регион выделил около 12 миллионов рублей. Всего курс по этой программе уже прошли более 1300 школьников.
Ранее в мэрии Екатеринбурга упрекнули представителей СМИ за то, что они плохо отзываются об учителях и тем самым снижают престиж профессии педагога.