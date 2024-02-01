Водитель без прав в Нижнем Тагиле врезался Nissan Serena

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
49-летний водитель Ford вылетел на встречку и столкнулся с Nissan. Мужчина, сидевший за рулем Nissan, получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции по Нижнему Тагилу.
Мужчина, управлявший Ford, в декабре 2023 года был лишен водительских прав на 19 месяцев после того, как в октябре он ехал за рулем в пьяном виде.
По его словам, он объезжал автобус и не успел перестроиться в свой ряд, из-за этого он совершил наезд. От прохождения освидетельствования после аварии тагильчанин отказался.
Водителя задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в Екатеринбурге столкнулись Land Rover и грузовая машина Volvo. В аварии пострадали женщина и подросток, которые ехали в автомобиле.