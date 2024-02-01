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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:46

Водитель Nissan Serena в Нижнем Тагиле пострадал в ДТП

Водитель без прав в Нижнем Тагиле врезался Nissan Serena

1 февраля 2024, 11:46
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Водитель Nissan Serena в Нижнем Тагиле пострадал в ДТП

В Нижнем Тагиле произошла авария между автомобилями Ford Focus и Nissan Serena. ДТП случилось 31 января 2024 года.

49-летний водитель Ford вылетел на встречку и столкнулся с Nissan. Мужчина, сидевший за рулем Nissan, получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции по Нижнему Тагилу.

Мужчина, управлявший Ford, в декабре 2023 года был лишен водительских прав на 19 месяцев после того, как в октябре он ехал за рулем в пьяном виде.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

По его словам, он объезжал автобус и не успел перестроиться в свой ряд, из-за этого он совершил наезд. От прохождения освидетельствования после аварии тагильчанин отказался.

Водителя задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Екатеринбурге столкнулись Land Rover и грузовая машина Volvo. В аварии пострадали женщина и подросток, которые ехали в автомобиле.

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